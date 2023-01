Jak u pračky vyčistit zásuvku na prášek: Jde to i bez drhnutí a bude po zápachu

Pračka patří v domácnosti mezi nejvýznamnější pomocníky, proto bychom se o ni měli dobře starat. Do toho spadá i očista zásobníku na prací prostředek. Jak na to?

Bez automatické pračky si v této hektické době dokáže představit život jen málokdo. Pomocník se vším všudy! Z tohoto důvodu bychom se o pračku měli náležitě starat. Bez čisté pračky nebude čisté prádlo, to je jasná přímá úměra. A pište si, že i vyprané prádlo dokáže „krásně“ zapáchat!

Proč prádlo smrdí

Při každém spuštění programu pračky se v ní usazují nečistoty. Mohou za to zbytky pracího prostředku, špína z praného prádla i vodní kámen, který trápí především lidi, co jim teče z kohoutku tvrdší voda. V neposlední řadě k zanášení pračky přispívá i naše ekologické praní v nízkých teplotách. Jakmile je pračka špinavá, nemůže po ní nikdo chtít, aby po vyprání prádlo krásně vonělo a bylo čisté jako padlý sníh. Naopak se stává pračka rájem pro plísně a bakterie.

Zápach z pračky zaženete pravidelnou očistou. Zdroj: shutterstock.com

Jak na pračku celkově

Abyste měli voňavé prádlo, musíte pro to udělat několik věcí. Nejen jednou, ale pravidelně!

Vyperte sem tam něco na vyšší teplotu, alespoň na 60 °C.

Očista pračky by měla být na vašem soupisu povinností jednou měsíčně. Očistit byste měli i filtr.

Dvířka od pračky nechte vždy pootevřená. To samé platí i pro zásuvku na prací prostředek.

Vnitřní očista pračky

Ideálním pomocníkem pro tuto činnost je ocet a jedlá soda. Jednou za měsíc dejte do přihrádky na prací prostředek půl hrnečku jedlé sody a část na máchání naplňte octem. Do bubnu pračky vlijte klidně dva hrnky octa. Pro čištění se nejvíce hodí vysoká teplota, tak si najděte v návodu program, který zahrnuje teplotu nejvyšší plus delší čas praní. Skvělou vychytávkou je přerušení cyklu před mácháním a vypouštěním vody. Můžete pračku v této fázi pozastavit a nechat klidně celou noc, poté pusťte zbytek programu.

Jak na zásuvku u pračky

Na postup, jak se zbavit nánosů špíny ze zásobníku, se můžete mrknout zde:

Jestliže o šuplík pravidelně dbáte, většinou z něj stačí teplou vodou a hadříkem omýt usazeniny. Pokud jste ale na šuplík nesáhli dlouhou dobu, bude potřeba hlubší koupel. Naložte zásobník do horké vody a přidejte bělicí prášek na bázi kyslíku. Nemáte s ním zkušenost? Zkuste a uvidíte, že se vám bude hodit do domácnosti nejen na očistu zásuvky od pračky. Využijete ho zejména při praní na stálobarevné prádlo, čištění odtoků umyvadel apod.

Nechte zásuvku v této lázni pořádně vycachtat do doby, kdy voda zcela nevychladne. Až tomu tak bude, zásobník dočistěte hadříkem nebo houbičkou.

Není to ještě stále ideální? Zkuste použít buď čistič na pračku, anebo gel na vodní kámen.

Zdroje: www.youtube.com, abecedazahrady.dama.cz, www.lidovky.cz