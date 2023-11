Polštáře po určitém čase zežloutnou, to ale neznamená, že je musíme vyhodit! Jak svým polštářům dodat opět zářivě bílý vzhled? To se dozvíte z našich tipů. Vyvarovat bychom se ale v každém případě měli velkému množství aviváže!

Všichni to známe. Koupili jsme si krásně bílé nové polštáře a nechápeme, jak se z nich po čase staly ty ošklivě zažloutlé. Co za to vlastně může? Musíme takové polštáře vyhodit nebo existuje způsob, jak je jednoduše zachránit? Z našich tipů zjistíte, jak si s tímto problémem poradit.

Co způsobuje zažloutnutí?

Mezi důvody, které ovlivňují změnu zbarvení, určitě patří třeba působení slunce, ale i náš vlastní pot. Toto celkem s jistotou ovlivnit nedokážeme a po čase používání nás to přiměje polštáře vyprat. Při praní bychom si ale měli dát pozor. Za zažloutnutí totiž do značné míry může i použití aviváže, která se v polštáři usadí, anebo také vysoká teplota vody. I v tomto případě platí pravidlo – všeho s mírou. Aviváži se tedy při praní nemusíme zcela vyhnout, ale rozhodně bychom s ní měli šetřit. Pokud budeme hovořit o teplotě vody, nikdy bychom neměli polštáře prát na víc než na 40 °C.

Na vyčištění polštářů nepotřebujeme speciální drahé prostředky, bohatě nám postačí věci, které ve většině případů máme běžně v kuchyni. A jaké to jsou?

Jedlá soda

Jedlá soda není jen skvělým pomocníkem třeba při pečení, ale také při čištění trouby a dalších silně znečištěných ploch, a právě i při bělení polštářů. Doporučuje se jedlou sodu nasypat na skvrny a nechat asi hodinu pracovat. Jedlá soda by totiž měla pohlcovat zápach a odstranit skvrny. Možná ještě účinnější bude tento "kouzelný prášek" v kombinaci s bílým octem. Do této směsi můžeme přidat i běžný bělicí přípravek na praní, ale není to nutné.

close info profimedia.cz zoom_in Skvělým pomocníkem na rezavé skvrny je i citronová nebo limetková šťáva.

Limetky

Pravděpodobně by nikoho z nás nenapadlo si na čištění polštářů vzít na pomoc limetky. Přesto jsou ale skvělými pomocníky, protože právě v nich obsažená kyselost by na zažloutnutí měla perfektně fungovat. Postup je velmi jednoduchý: Na polštář vymačkáme limetky a poté, co necháme jejich šťávu pár minut působit, polštář vypereme v teplé vodě. Stejně se můžeme spolehnout i na šťávu z citronů a výsledek bude stejný.

Peroxid vodíku

Peroxid vodíku sice v našich kuchyních pravděpodobně mít nebudeme, ale je velmi snadno k sehnání v každé lékárně. Když smícháme peroxid vodíku s vodou, určitě budeme mile překvapeni, jak bílé naše polštáře budou. Když si to ale budeme chtít pojistit, můžeme polštáře ještě zasypat už zmíněnou jedlou sodou. Nezapomeňte ale polštáře poté pořádně vyprat!

Směs do pračky

Jestliže se nám polštáře nechtějí drhnout v ruce, namícháme si směs, kterou použijeme jako prací prostředek do pračky. Tato směs by měla obsahovat přípravek na mytí nádobí, jednu lžíci pracího prášku, bílý ocet a jedlou sodu. Společně vše vložíme do pračky a stačí se jen těšit na to, jak polštáře za několik minut vytáhneme a budou vypadat jako nové.

