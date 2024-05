Zlobí vás odolné skvrny na záchodovém prkénku? Úklid WC je jednoznačně jednou z nejméně oblíbených činností. Neztrácejte čas ani peníze. Zbytečnému drhnutí i nákupu drahých prostředků předejdete díky tipu, který vám usnadní i čištění zažloutlého prkénka na vaší toaletě.

Jak vyčistit zažloutlé prkénko na WC?

Zažloutlá záchodová prkénka se rozhodně netýkají jen hotelů. Neřešme, jak se to děje, ale děje se to a rozhodně se hodní vyčistit prkénko, dokud je to možné. Časem zažraná špína opravdu dobře drží a vyčištění je bez poškození plastu nemožné. Jak tedy na to?

Se svými zkušenostmi se pochlubila také paní Lucie, která na svém YouTube kanálu Lucie Blátová – Uklízíme s Lucií radí, jak si poradit domácími pracemi i jaké prostředky používat. Jak to dělá ona se můžete podívat zde.

Zdroj: Youtube

Úklid WC: Na tekuté prášky pozor!

Co je důležité zmínit? Paní Lucie používá „tekutý prášek“ ai vy jistě tyto výrobky znáte. Měli byste také vědět, že tekutý prášek je sice jemnější, ale také působí abrazivně, tj. dře povrch čištěného předmětu.

Tekuté prášky se ve skutečnosti smí používat jen na konkrétní doporučené materiály. Je to proto, že i mikroškrábance jsou poměrně velký problém, a to jak na plastech, tak na sanitární keramice. Sice vám pomohou špínu odstranit, ale zároveň díky oku neviditelnému poškození hladkého povrchu je čištěný předmět v budoucnu významně náchylnější na zachytávání špíny. Bohužel se tím i zhoršuje možnost následného snadného a efektivního čištění.

Na plastové prkénko tedy rozhodně použijete tekutý prášek jako paní Lucie. Čili nic nedřete, aplikujte na místo, nechejte působit a setřete.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Sanitární keramika je velmi hladká tvrdá, přesto ji můžete poškrábat i tekutým práškem.

Jaké další přípravky zatočí se skvrnami na WC?

Kromě podobných výrobků jako je ten z příspěvku můžete také čistit zažloutlé záchodové prkénko směsí dvou obyčejných ingrediencí, které máte běžně doma v kuchyni. Jsou to ocet a soda, případně kypřicí prášek, který sodu také obsahuje. Jak je známo směs zásadité sody a kyselého octa je silně šumivá. Až budete obě ingredience míchat, nedivte se, že vám může obsah misky rychle vzkypět.

Do sody přidejte jen tolik octa, aby vznikla hustší kaše nebo pasta, která bude hůře stékat. Na prkénko ji naneste lžičkou nebo houbičkou, a pokud chcete, aby opravdu vydržela a chvíli na místo působila, použijte kousek potravinářské folie nebo mikroténového sáčku, který přetáhnete přes aplikovanou pastu okolo prkénka.

Takto vniklou pastu nebo řidší směs můžete použít také k vyčištění celé toalety. Soustřeďte se nejen na plastové části, ale i sanitární keramiku.

Pokud musíte také bojovat se zápachem moči, důkladně vyčistěte okolí záchodu i podlahu, případně i místo pod přišroubovaným prkénkem. I tam totiž moč může zatéci a jen málo co ji dokáže z takových míst odstranit. Někdy je to možné párou nebo speciálním malým plochým kartáčkem, stoprocentně však funguje odšroubování prkénka a řádné umytí plastu i mísy, kde bývá prkénko připevněné.

Zdroje: primainspirace.cz, cleanerstalk.com