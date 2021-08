Jak vyčistit žehličku? Uděláte to jednoduše věcmi, co máte určitě doma

Tričko se záhadným způsobem přiškvařilo k žehličce, znáte to? Poradíme vám, jak tyto „škvarky“ ze žehličky odstraníte levně a rozhodně ani nemusíte do obchodu, protože vše máte 100% doma!

Jsem přesvědčena o tom, že se to každému někdy přihodilo. Spečený kus „čehosi“ na žehličce. V dnešní době frčí trika s různými aplikacemi, flitry se to jen třpytí a gumové cizojazyčně nápisy jsou nutností. Ale kdo se s tím má žehlit, že. Gumový nápis na oblíbeném triku, malá nepozornost a je to v pytli. Nápis naškvařený na žehličce a vy naštvaná. Nejen kvůli žehličce, ale hlavně kvůli triku! Triko vám zachránit nepomůžeme, ale žehličku ano.

Co vše se vám se žehličkou může přihodit

Zadíváte se oknem na kočku od sousedů a žehlička je po tu dobu na kusu oblečení…na žehličce je přiškvařený pěkný kus látky.

O kousíček se seknete a špičkou zajedete do gumového nápisu.

Vodní kámen, to je prevít! Pustíte napařování, začnete žehlit a ejhle, z napařovací dírky se vyvalil vodní kámen a vy jste ho ještě rozjeli žehličkou do strany.

Máte svou oblíbenou, sto padesát let starou, úžasnou žehličku, která ještě nemá nerezový povrch a žehlička vám začala rezivět.

Chcete uhladit před žehličkou ohnutý límeček, ale prsty tam z nepochopitelného důvodu zůstanou a vy se pekelně spálíte. Naštěstí je náš mozek docela hbitý a rukou ucuknete, tím pádem kůže zůstává na prstech. To jen tak pro odlehčení.

„Žehličková pravidla“

Voda – pokud vám z kohoutku teče měkká voda, můžete jí do žehličky s klidem nalít. Jestli pobýváte v oblasti s tvrdou vodou, kupte si raději v obchodě destilovanou vodu, rozhodně to není taková velká investice a ušetří vám nervy, i případné opravy žehličky.

– pokud vám z kohoutku teče měkká voda, můžete jí do žehličky s klidem nalít. Jestli pobýváte v oblasti s tvrdou vodou, kupte si raději v obchodě destilovanou vodu, rozhodně to není taková velká investice a ušetří vám nervy, i případné opravy žehličky. Voda v zásobníku – jakmile dožehlíte, vodu ze žehličky vylijte. Zamezíte tím usazování vodního kamene.

– jakmile dožehlíte, vodu ze žehličky vylijte. Zamezíte tím usazování vodního kamene. Pravidelná údržba – žehličku byste měli pravidelně čistit. Když už je špinavá jak jetel, je to špatně. Tomuto velkému znečištění je důležité předcházet.

– žehličku byste měli pravidelně čistit. Když už je špinavá jak jetel, je to špatně. Tomuto velkému znečištění je důležité předcházet. Jak žehličku vyčistit také záleží na tom, z jakého materiálu je plocha žehličky. Setkáte se s hliníkem, nerezem, keramikou, ale také s různou kombinací keramiky a dalších materiálů.

Pokud už žehlička nenapařuje dostatečně, přišel čas na odstranění vodního kamene. Zdroj: Himchenko.E / Shutterstock.com

Domácí pomocníci na očistu žehličky

Všechny následující způsoby provádějte jemně, s velkou opatrností!

Pasta na zuby – pasta pomůže při spečené látce na žehličce. Nejdříve spálené kousky odstraňte, k tomu vám poslouží třeba špachtlička. Odstranit jí musíte co nejdříve, pak nechte žehličku vychladnout. Mezitím vyhledejte vhodný hadřík, který by neměl být moc jemný. Na tento hadr naneste trochu zubní pasty a zbytky přiškvařeniny odstraňte krouživými pohyby.

Sůl – s ní opatrně, lehce poškrábe povrch žehličky. Jde o starší způsob, který je v návodech u některých výrobců žehliček přímo zakázán. Pokud ale není zbytí, naneste sůl na hadr, ve větší vrstvě, a teplou žehličkou po soli přejíždějte. Po každém „přejezdu“ byste měli přejet i jednou přes noviny nebo čistý hadr. U napařovacích žehliček je velkou nevýhodou to, že musíte neustále kontrolovat, aby se sůl nedostala do napařovacích dírek.

Ocet – buď si namočte hadr do octa a teplou žehličkou ho „vyžehlete“, nebo vyždímaným hadříkem namočeným v octu přejíždějte po postiženém místě. Opět se nesmí ocet dostat do napařovacích dírek.

Do octové lázně naložte celou plochu žehličky, pokud na ní máte usazený vodní kámen. Ocet se nesmí dostat dovnitř, proto do nádoby nalijte octu opravdu málo. Klidně tam nechte louhovat žehličku přes noc. Ještě lepší tip je naředit ocet s vodou 1:1 a nalít do nádobky na vodu. Pořádně napařte. Poté vodu s octem nahraďte pouze vodou a také řádně napařte.

Jestli se v napařovacích otvorech objevila rez, opět pomůže ocet.

Buďme rádi, že už nemusíme žehlit touto starou žehličkou. Zdroj: Profimedia

Soda – vám pomůže pří výskytu rzi na ploše žehličky. Smíchejte jí s trochou vody, aby se vytvořila pasta, tu nanášejte hadříkem na postiženou plochu.

Odlakovač – rez odstraníte i odlakovačem, který musí ale obsahovat aceton. Nanášejte na teplou žehličku.

Alobal – ten využijete u keramických povrchů. Žehličku trochu zahřejte a jemně přejíždějte alobalem.

Kyselina citronová – pokud rozpustíte 25 g kyseliny ve vodě, nalijete do nádobky na vodu a důkladně napaříte, krásně si tím vyčistíte žehličku zevnitř. Proces ukončete napařením s vodou.

