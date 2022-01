Jak vyčistit žehličku od připálenin a vodního kamene: 3 běžné věci a je to hned

Vaše stará žehlička pomalu dosluhuje, špatně žehlí a vy přemýšlíte, jestli ji poslat do starého železa? Možná nebudete muset. Stačí jí vrátit sílu! Navíc si vystačíte jen s několika prostředky, které máte doma.

Pokud používáte starší typ žehličky, může se vám stát, že se připálí. Sice to dnes už není tak častý problém, ale i tak je dobré vědět, jak můžete své žehličce vrátit lesk, aniž byste museli kupovat novou. Dokonce si vystačíte se zubní pastou, octem nebo obyčejnou solí.

Zubní pastu má doma každý z nás na čištění zubů. Kdo by ale tušil, jaký další zázrak se v ní skrývá! Můžete ji totiž použít na čištění připálenin na žehlící ploše žehličky. Možná už jste slyšeli, že zubní pastou se dají vyleštit šperky, tak proč by to nešlo se žehličkou, která je také z kovu. Vezměte tedy suchý hadřík, naneste na něj zubní pastu a kroužete po připálené ploše. Až připálenina zmizí, omyjte ji studenou vodou, aby na ní nezůstal zbytek pasty ani jiných nečistot.

Jablečný ocet je jedním z nejúčinnějších přírodních prostředků na čištění. Zdroj: profimedia.cz

Velkými pomocníky na připáleniny jsou i ocet a sůl

Další pomocník, který vám pomůže zbavit se připálenin z žehličky, je ocet. Žehličku mírně nahřejte a namočeným hadříkem v octu přejíždějte po postižených místech.

Poslední trik na připáleniny, který si dnes představíme, vyžaduje sůl. Je nad zlato, jak víme, a umí si dokonce poradit i se zašlou žehličkou. Buďte ale opatrní, abyste ji nepoškodili. Sůl nasypte na hadřík a přejíždějte jím po nahřáté žehličce. U napařovacích typů dejte pozor, aby se sůl nedostala do otvorů v žehlící desce.

Destilovaná voda se solí umí zázraky. Zdroj: Alexeysun/Shutterstock.com

Na vodní kámen stačí destilovaná voda

A jak na vodní kámen? Stačí využít sílu destilované vody! Ta neobsahuje minerály a sůl, která způsobuje tvrdnutí vody, takže vám bude žehlička vděčná a i po letech bude zářit novotou.

Pokud vám tento způsob nevyhovuje, můžete se ještě vodního kamene ze žehličky zbavit tak, že namočný hadřík rozprostřete a budete po něm nahřátou žehličkou přejíždět, jako byste ho žehlili.

Po každém žehlení také vypusťte z žehličky veškerou páru a dobře s ní zatřeste, naklánějte ji ze strany na stranu. Jde o to, aby se v ní neusazovaly drobné částečky vodního kamene.

