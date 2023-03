Jak úplně bez námahy vyfouknout vejce na kraslice: Geniální triky! Podívejte se

Pokud si už chcete připravit zásobu kraslic, kterými budete dekorovat byt na Velikonoce, měli byste vědět, jak nejjednodušeji vejce vyfouknout. Máme pro vás pár triků.

Vyfouknutí vajíčka může dát někdy pěkně zabrat, obzvlášť ve chvíli, kdy jich máte ke zpracování větší počet. Když však budete znát některý z jednoduchých triků, dostanete ze skořápky bílek se žloutkem jedna dvě a bez větší námahy.

Jak jednoduše vyfouknout vejce? Inspirujte se v totmo videu:

Vejce vždy nejprve očistěte

Než začnete vejce vyfukovat, je nutné je vždy pečlivě omýt v teplé vodě s kapkou jaru. Díky tomu zbavíte skořápku nejen nebezpečných bakterií, ale zároveň ji i odmastíte a bude na ni chytat mnohem lépe barva. Pokud máte vajíčka koupená, odstraňte i razítko. Nakonec vajíčko opláchněte čistou vodou a osušte papírovou utěrkou.

Než začnete vejce vyfukovat, je nutné je vždy pečlivě omýt v teplé vodě. Zdroj: Maren Winter / Shutterstock.com

Co budete potřebovat

Kromě očištěných vajec si připravte misku, do které budete obsah vyfukovat. Stejně tak si nachystejte ostrý předmět, kterým budete skořápku propichovat. Dobře se pracuje s ostrou silnější jehlou, šídlem, nebo kulatým špičatým pilníkem. Pak dle zvolené metody budete využívat buď stříkačku, ústa, brčko, nebo vyfukovačku.

Zkuste trik se stříkačkou

Při tomto způsobu vyfukování stačí udělat ve vajíčku pouze jeden otvor, a to na spodní širší straně. Následně stříkačkou nasajte vzduch, i s jehlou ji zasuňte do vajíčka a vytlačovaným vzduchem vyprázdněte přetlakem jeho obsah do misky. Nakonec ještě vypláchněte vyfouknutou skořápku čistou vodou, k čemž vám také poslouží injekční stříkačka. Vodu vytlačte ven stejným způsobem pomocí vtlačeného vzduchu.

Klasikou je vyfukování ústy

V tomto případě musíte udělat otvory na obou koncích vajíčka. Potom si vezměte špejli nebo delší jehlu a obsah vejce lehce promíchejte. Kdo nechce vyfukovat z holé skořápky, je možné si přes ní dát papírový ubrousek. V tento moment se zhluboka nadechněte a foukněte do jednoho z otvorů. Nakonec nalijte do vajíčka trochu vody, zatřeste a vodu vyfoukněte do dřezu. Zbavíte se tak případných zbytků, které by mohly později nepříjemně zapáchat.

Jde to i pomocí brčka

Jestliže chcete vyzkoušet tento způsob, bude vám stačit ve skořápce opět jen jedna dírka, která by měla být tak široká, abyste do ní mohli zasunout brčko. Aby vnitřek lépe vytekl, opět jej promíchejte špejlí. Pak brčko vložte kratší stranou do vajíčka a foukejte do něho nad miskou. Přetlak vytlačí bílek i žloutek stejně jako injekční stříkačka. Skořápku nakonec opět pečlivě propláchněte.

Obsah vejce můžete vyfouknout i pomocí brčka. Zdroj: Pavla Jelínková

Využít můžete i vyfukovačku

Pokud vás čeká vyfukování opravdu většího počtu vajec, můžete si zakoupit ve výtvarných potřebách speciální vyfukovačku. Je to jednoduché zařízení, které je vybaveno ostrou jehlou a gumovým balónkem na vyfukování.

