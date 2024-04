Sýkorky krmíme a holuby odháníme co nejdál od svých obydlí. Je to nespravedlivé? Vlastně ano, vždyť holub má v zimě stejný hlad jako drobní ptáčci. Problém je právě v jeho velikosti a nebojácnosti, s jakou se snaží dělit se s námi o životní prostor. Jak jej tedy držet dál od okna či balkónu?

Proč vlastně holuby mnozí z nás tak nenávidí? Jistě je to z velké části dáno tím, že svým trusem znečišťují okolí našich domů, střechy, a často i fasády. Není to nic příjemného a vzhledem k jejich velikosti jde o zásahy mnohem viditelnější než v případě vrabce nebo právě sýkorky.

Někteří lidé mohou být na jejich výkaly dokonce alergičtí, a tak bude opravdu lepší, podaří-li se nám udržet tyto ptáky mimo blízkost domu. Jenomže to chce dobře propracovaný systém. Holubi totiž vůbec nejsou hloupí ptáci.

Podívejte se na názornou ukázku, jak je možné vyhnat holuby z balkónu. Na youtube ji najdete v kanálu Top Repellents:

Zdroj: Youtube

Abychom netrestali sami sebe

Špína i patogeny, které s sebou holubi přinášejí, mohou škodit nejen lidem, ale i domácím zvířatům. Než se jim začneme bránit, měli bychom si raději rozmyslet, co jsme ochotní pro vlastní klid a bezpečí snášet. Je například dobře známá a osvědčená metoda plašení holubů jemným zvoněním, o které se postarají nejrůznější balkonové závěsné dekorace.

Zvonečky, rolničky nebo třeba jen blízko k sobě zavěšené mušličky, které vítr rozeznívá, sice odpudí ptáky, ale ne každý z nás chce usínat a budit se s takovým zvukem v hlavě. Nicméně pokud to majitel domu nebo bytu snese, má do značné míry “bezbolestně” vyhráno.

Doma jako v kleci?

Další možností, která se týká hlavně balkónů, jsou sítě, jež zabrání přístupu holubů do vymezeného prostoru. Budeme tak sice před ptáky v relativním bezpečí, ale opět vyvstává otázka, zda se chceme na vlastním balkoně my sami cítit jako v kleci. Ani to není pro spoustu lidí právě lákavá vidina.

close info Shutterstock.com zoom_in Posypte parapet pepřem a holubi se mu zdaleka vyhnou.

Využijte stará cédéčka

Střechy domů můžeme zbavit holubů odrazovými plochami, jako jsou stará cédéčka nebo speciální lesklá fólie, určená právě pro tyto účely. Po určitou dobu může fungovat i plastová nebo keramická soška dravce, ale buďte si jisti, že holubi poměrně brzy zjistí, že jim od takové figurky žádné nebezpečí nehrozí a bez problémů si jí budou sedat na hlavu. Co tedy s nimi, abychom se jich zbavili a sami nemuseli trpět nepohodlím?

Snadno a účinně

Velmi dobrou radou, jejíž realizace však představuje opakovanou aplikaci, představuje posypání parapetu výrazným kořením, které holuby spolehlivě odradí. Zvolit můžeme třeba pepř, případně kari koření nebo klidně pálivou papriku. To bude samozřejmě fungovat hlavně v místech, kde takový materiál vydrží co nejdéle, tedy na závětrné straně.

Na místa, kde je téměř jistota, že bude pepř nebo jiný materiál okamžitě odfouknut, bude vhodnější připravit směs koření s vodou a pomocí rozprašovače tímto roztokem prosytit nějakou nasákavou plochu, jako je dřevěné zábradlí balkónu, porézní obklad a podobně. Využít můžeme také nejrůznější výrazné esenciální oleje

Ozdoba, která pomáhá

Vhodnou volbou, jak na balkón umístit a hlavně tam také udržet odpuzovadlo, jsou malé látkové sáčky, naplněné právě zmiňovaným kořením. Mohou tvořit ozdobu balkónu, a přitom velmi dobře plnit svoji funkci.

Ale při veškeré této snaze nesmíme zapomenout na několik důležitých momentů. Jedním z nich je úzkostlivá čistota, kterou bychom měli na volně přístupných místech dodržovat. Zbytky jídla ponechané na balkóně holuby dozajista přilákají.

Stejně tak si dobře rozmyslete, kam umístíte případné krmítko pro menší ptáky. Jen těžko totiž holubům vysvětlíte, že sýkorky jsou vítané, ale oni mají hledat potravu jinde.

Nezbývá nic jiného než popřát hodně zdaru v boji s holuby.

