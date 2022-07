Touto levnou směsí potřete parapety oken. Komáři už k vám domů nevletí

Jak vyhnat komáry z okolí vašho domova? Nepusťte je dovnitř, aplikujte do okolí oken účinný repelent. Vyzkoušejte, který se vám osvědčí a komáry zažene na míle daleko.

Vyhnat komáry chceme všichni

Komáry nemá nikdo rád. Jsou to mrňaví upíři, kteří dokážou potrápit. Není proto divu, že se lidé všemožně snaží zbavit se jich a vyhnat je. Pokud se dostanou do domu, pak jistě víte, jak to dopadne. Se smetákem v ruce a bojovým výkřikem na rtech je likvidujeme především v ložnicích, kde tyto malé bestie svoji oběť nenechají usnout. Pokud máte v okolí domu stojatou vodu, pak jistě bzučí komárů kolem oken víc než dost.

Jakákoli stojatá voda je ideální líhní pro komáry. Zdroj: VPales / Shutterstock

Komáry vyžeňte domácími repelenty

Repelenty a odpuzovače proti komárům jsou ve většině směsí různých vůní, které komárům vadí. Pro tyto potřeby se nejčastěji používá citronela, citronová tráva, máta peprná, eukalyptus, bazalka či levandule. Nejkoncentrovanější látky a nejsilnější aroma nabízí esenciální oleje z těchto rostlin. Používají se v ředěné formě i na kůži a jako součást různých receptů do sprejů či mycích prostředků vhodných k nanesení na okna a parapety. Znáte oblíbené repelentní prostředky?

Citronela je jedním z nejosvědčenějších repelentů proti komárům i dalšímu hmyzu. Zdroj: Gaston Cerliani / Shutterstock

Jak připravit repelenty proti komárům

Proti komárům, ale také pavoukům se běžně používá sprej z octa a esenciálních olejů. Sprej je jednoduché připravit i aplikovat. Postačí vám na něj sklenice převařené vody, sklenice octa a zhruba 15 kapek esenciálního oleje podle vaší volby.

Okna a parapety umyjte a následně na parapety a okolí oken aplikujte sprej nastříkáním. Repelent nemusí po okenních rámech téci. Úplně by mělo stačit jemné orosení, které za chvilku oschne.

Repelenty, které se hodí k ošetření parapetů oken. Zdroj: profimedia.cz

Jiný recept využívá kafrový alkohol, ale můžete také použít kafrový esenciální olej do alkoholu ve spreji, který se používá k čištění i dezinfekci. Ve 20 ml kafrového alkoholu macerujte 3 hřebíčky a bobkový list alespoň několik dní. Koření sceďte a alkohol použijte v lahvičce s pumpičkou na ošetření oken a parapetů.

Obecně je citronela považovaná za nejúčinnější, a proto není divu, že v domácích potřebách zakoupíte svíčky a oleje do lamp právě s vůní citronely. Svíčky jsou rozhodně vhodné během posezení venku, a to především večer.

Komárům se můžete bránit pomocí domácích repelentů. Zdroj: Dmitrijs Bindemanis / Shutterstock

Chcete-li však ještě zdvojnásobit repelentí obranu vašich oken, můžete nezapálené svíčky s intenzivní citronelovou vůní nechat mezi okny či na parapetu.