Jak vyhnat kunu, že bude utíkat z vašeho pozemku jak namydlený blesk

Když se u vás na půdě, v domě či na pozemku usídlí kuna, máte o malér postaráno. Nejen, že zapáchá, kálí, kde se jí zachce, a dupe, ale navíc dokáže naprosto zničit třeba i tepelnou izolaci. To by se vám mohlo pěkně prodražit. Je tedy nutné se jí co nejrychleji a nejefektivněji zbavit.

Mnoho majitelů rodinných domků už si prožilo starosti s kunou, která se jim usídlila na půdě. Naštěstí existují nejrůznější babské rady, díky nimž se vám podaří se jí zbavit. Její přítomnost totiž není nic příjemného. Kuna se protáhne i neuvěřitelně malým otvorem. Tohle zvíře si prostě mezírku najde vždy!

Začněte tedy tím, že použijete nízkoexpanzní pěnu, kterou utěsníte prostory spolu s další zábranou. Do otvorů vložte kovové síťky, ty kuna nedokáže prokousat. Taková je prevence. Co však udělat, když už kunu na pozemku máte?

Vyzkoušet můžete speciální past na tento druh zvěře. Není ale snadné ji do ní dostat. Kuna je velmi chytré stvoření, tudíž se pastem umí celkem obstojně vyhnout. Pokud je navíc na půdě kun více a ty vidí, že se jedna chytila, ostatní už se k pasti ani nepřiblíží. Pokud ji přece jen chytíte, rozhodně ji nevypouštějte za domem, ale odvezte minimálně deset kilometrů daleko, jinak je schopná se vrátit.

Ultrazvukové plašiče nejsou spolehlivé

Existují i ultrazvukové plašiče, které taktéž nejsou úplně spolehlivé. Fungují omezeně a po krátký čas. Když si kuna na jejich zvuk zvykne, klidně se vrátí na místo činu. Účinnější je plašič s pohybovým čidlem, které rozsvítí LED žárovku. Kuna se světla lekne a uteče.

Trus prozradí přítomnost kuny. Zdroj: FJAH / Shutterstock.com

Dobrou volbou jsou i chemické prostředky. Stačí na půdu zavěsit naftalinové tablety nebo chlorové tablety, které dezinfikují bazén. Zkuste také pokropit pár míst parfémovanou toaletní vodou nebo rozložte po půdě stromečky do auta.

Pak tu máme ještě pár babským rad, které také stojí za vyzkoušení. Mezi nimi jsou přirození predátoři, kterých se kuny bojí. Mluvíme o psech a kočkách. Stačí je vyčesat a jejich chlupy rozmístit po půdě. Pokud nemáte domácí mazlíčky, můžete použít i lidské vlasy. Možností je třeba i požádat nějakého chovatele šelem o chlupy ze lva nebo medvěda, ty jsou totiž nejúčinnější.

Vyzkoušejte nasypat na podlahu chlorové vápno

Po podlaze rozsypte chlornan vápenatý neboli chlorové vápno. To zůstane kunám na tlapkách, ony si ho budou olizovat a nebude jim chutnat. To několikrát zopakují, a nakonec se raději odstěhují.

Kuny rády pronikají na půdy, které nejsou příliš využívané. Zdroj: Rudmer Zwerver / Shutterstock.com

Poslední babskou radou, kterou vám doporučíme, je dělat hluk. Ten kuny nesnášejí. Zapněte jim tedy na půdě rádio a udělejte pořádnou diskotéku. Opakujte to pár nocí a vydržte, než to kuna sama vzdá a uteče.

