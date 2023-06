Moje babička uměla vyhnat mouchy z domu. Měla svůj recept na úžasný odpuzovač

Znáte bylinky a koření, které vám mohou pomoci vyhnat mouchy z domu? Jednoduchý recept na domácí repelentní sprej i doporučení květin, které nejsou jen voňavé, ale i krásné nebo užitečné, ocení všichni, kteří s tímto dotěrným hmyzem rok co rok bojují.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.gardeningknowhow.com

Domácí sprej proti mouchám

Během teplejších dnů, kdy máme okna i dveře otevřené dokořán, naše domovy navštíví mnoho hmyzu. Mouchy a komáři jsou víceméně všude zdejší, a pokud nemáte okna vybavena sítěmi proti hmyzu, objeví se jistě i u vás.

Na pomoc si můžete ale přizvat docela obyčejný přípravek, který si doma vyrobíte za vteřinku, a hlavní přísadu také jistě máte.

Podívejte se ve videu, jak jednoduché to je:

Vyžeňte mouchy a komáry z domu

Proti mouchám i komárům můžete použít řadu přírodních prostředků, které na ně působí repelentně. Koření a bylinky, ale také esenciální oleje fungují, otázkou je vždy - jak dlouho. Nezapomínejte proto, že postřiky je nutné čas od času zopakovat.

U tekutin se skořicí nebo také hřebíčkem mějte na paměti, že mohou mírně barvit. Když je pak připeče sluníčko na okenním rámu nebo parapetu, můžete vyrobit nechtěně trvalé skvrny. I když je esenciální olej poměrně drahý, může být jeho použití vhodnější než samotné koření. Jen pár kapek v rozprašovači bude mít stejný efekt jako koření a nic neobarví.

Skořice i hřebíček odpuzují hmyz, nevýhodou může být, že mírně barví. Zdroj: shutterstock.com

Skořice mouchy odpuzuje, ale to i řada dalších vůní bylin, které nejenže můžete aplikovat podobně, ale můžete tyto rostliny pěstovat v okolí oken, hlavního vchodu, dveří na dvorek, do zahrady nebo na balkon.

Mezi tyto mouchám nevonící rostliny patří bazalka, máta a petržel, případně citronová tráva. Tyto bylinky nejenže vadí mouchám, ale vy je můžete použít také v kuchyni při vaření. Citronová tráva se používá především v asijské kuchyni. Její sběr i použití jsou velice jednoduché.

Pokud citronovou trávu používáte rádi, pak čerstvá by vás jistě potěšila. Existuje celá řada rostlin, které mají tuto pronikavou citronovou vůni. Nicméně citronová tráva je citronela, která se používá pro své silné aroma a repelentní účinky.

Citronovou trávu najdete také pod názvem citronela. Zdroj: Profimedia

Citonela patří k nejlepším odpuzovačům především komárů, a proto se používá jako vůně do repelentních svíček a olejů do loučí i lamp. Pár kapek esenciálního oleje můžete přidat také do tělového mléka nebo oleje, ale aby vás takový kosmetický prostředek ochránil, musíte aplikaci během večera několikrát zopakovat.

Silně repelentně na mouchy působí i levandule, kterou lze sice také v malém použít v kuchyni, ale pěstuje se především pro svá krásná květenství, která lákají motýly.