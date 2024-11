Bránit se myším může být poměrně náročný problém, především pokud existuje množství míst, kudy mohou vlézt dovnitř. Čím jim ucpat pukliny a škvíry, kterými se umí myši dostat dovnitř? Za vyzkoušení stojí ocelová vlna!

Ucpěte myším všechny díry!

Bojujete rok, co rok s myšáky, kteří si našli cestu k vám domů? Hlodavci se přirozeně stahují do tepla v chladnější části roku a takovým přívětivým a pěkným místem se spoustou jídla může být právě váš domov. Často dobře víme, že tu či jinde jsou místa ideální pro myši.

Tudy se k nám do domu dostávají, jinudy se pohybují a překonávání překážek je pro ně velmi snadné. Myši jsou skvělé ve šplhu, málokterým materiálem neumí dříve či později proniknout a perfektně se protahují i docela maličkými skulinami. Bránit se ale můžete pomocí tohoto materiálu.

Jde o ocelovou vlnu a její použití vám představí také autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu Family Handyman.

Zdroj: Youtube

Proč je ocelová vlna dobrou volbou?

Právě ocelová vlna je ideální materiál, i když je původně určená k leštění kovových povrchů. Na těchto vytváří matný lesk, který je následné ještě možné ošetřit a leštit dál dalšími materiály k brilantnějšímu lesku kovu. Dnes se ovšem prodává ocelová vlna i jako materiál, kterým se lze účinně zbavit nebo spíš se bránit různým škůdcům.

Jak ocelová vlna myším brání ve vniknutí do domu, skříní či jiných prostor? Myši ji neumějí hlodat, respektive je to pro ně nesmírně bolestivé. Navíc je vlna dost hustá na to, aby jí nebylo možné proniknout.

Výhodou je i to, že s ocelovou vlnou se pracuje velmi dobře, protože ji můžete trhat nebo stříhat a ucpávat jí otvory, kudy mohou myši do domu vstupovat. Vlnu lze také snadno prsty načechrat a ucpat díky tomu i prostory, kudy se často myši pohybují a chcete jim v tom zabránit. Například může jít o prostory za skříňkami a různými domácími spotřebiči.

Kde pořídit ocelovou vlnu?

Balíček ocelové vlny můžete koupit v hobby marketech i online obchodech. Je tedy běžná a dostupná. Zda je drahá nebo ne záleží nejen na tom, zda máte hluboko do kapsy, ale také na potřebném množství. Balíček, respektive smotek o váze 200 g stojí méně než 100 Kč a jde o množství, které zhruba připomíná velikost mužské pěsti. Koupit se dá i po kilogramech.

Protože se používání ocelové vlny osvědčilo, bývá také k zakoupení v obchodech, které se specializují na boj se škůdci. Vlna se prodává v různě velkých baleních i trojí hrubosti. Odborníci doporučují středně hrubou ocelovou vlnu proti škůdcům nejen pro její pevnost, ale i větší celkovou odolnost materiálu.

Pokud myslíte, že vám stačí jen malý kousek a nechce se vám pátrat po ocelové vlně, můžete použít jako alternativu i pravou drátěnku. Tedy drátěnku ocelovou, ne obdobu z plastu, kterým se myši snadno prokoušou.

Zdroje: home.howstuffworks.com, familyhandyman.com