Jak se zbavit škůdců v domě: Triky, jak je vyhnat v rámci vánočního úklidu

Zcela jistě si doma udržujete pořádek, ale i přesto se k vám mohou zatoulat různí škůdci, kterých se špatně zbavuje. Jak svůj úklid zúčelnit, aby se u vás těmto nezvaným hostům nelíbilo?

Každý člověk svůj domov pravidelně poklízí, aby se v něm cítil příjemně a spokojeně. Někdo úklidu věnuje času víc, někdo méně, ale vždy se o čistotu domova člověk alespoň snaží. Tak kde se tam najednou vzali ti otravní broučci?! Hlavně si nevyčítejte, že se úklidu věnujete málo (pokud to tedy není pravda), protože mnohdy se k vám škůdci mohou přistěhovat třeba ze sousedního bytu.

Škůdci většinou dávají přednost špíně a vysoké vlhkosti, v tom si libují. Ale je i spousta dalších, kteří naopak hledají komfort v podobě tepla a dostatečného množství jídla.

Na zašlou špínu a známky opotřebení je jen občasný úklid nedostatečný. Zdroj: profimedia.cz

Občas se povede, že si škůdce nastěhujete do domácnosti spolu s nákupem. Nebo jen často větráte a nemáte nainstalované ochranné sítě proti hmyzu.

Pokud se potýkáte se škůdci, nejprve musíte zjistit, co jsou zač. Broučka nejlépe určíte podle jeho vzhledu. Když si nebudete jistí, může vám napovědět i jeho „bydliště“. Ti, co žijí v oblečení, se stoprocentně budou lišit od těch, kteří bydlí v kuchyni. Co zabere na brouky v oblečení, nemusí zabrat na ty v kuchyni.

Na úklid s přírodními ingrediencemi

Využívání přírodních produktů k úklidu má mnoho výhod. Samozřejmě mezi ně patří i ekologické prostředky, ale ani většina komerčních prostředků hmyzím návštěvníkům příliš nevoní.

Ocet

Úklidová klasika již po mnoho generací. Použitím octa se například zbavíte různorodých skvrn, vodního kamene a zároveň nepotěšíte pavouky i jiné nechtěné nájemníky.

Ocet nejen čistí, ale navíc i skvěle leští nejrůznější povrchy. Zdroj: Med Photo Studio/Shutterstock.com

Zamezte přístup

O ochranných sítích jsme se již zmiňovali. Dále byste měli utěsnit všechny praskliny nebo skulinky, kterými by se eventuálně mohli škůdci, včetně myší, dostat k vám domů.

Vysávejte všechny drobky

Jakékoliv drobečky, ať už na zemi, pohovce nebo ve spíži v poličce, přitahují škůdce jako magnet. V tomto ohledu dbejte na dokonalé odstranění všech lákavých miničástic jídla. To platí i o uzavírání potravin. Stačí malá škvírka a broučci ucítí odér něčeho k snědku na sto honů.

Potraviny před škůdci nejlépe ochrání uzavíratelné nádoby. Zdroj: Raffaella Galvani / Shutterstock.com

Éterické oleje

Do čistících prostředků, které si připravujete doma, nakapejte pár kapek esenciálního oleje. Éterické oleje mají antibakteriální účinek a působí i na škůdce odpudivě. Pro tento „odpuzující“ účinek se využívá nejvíce olej mátový, z citrusů, levandule, koriandru nebo anýzu.

Nebo také můžete využít naředěný éterický olej s vodou a pomocí rozprašovače aplikovat do rohů místností, na parapety nebo prahy vstupních dveří.

Éterické oleje působí na hmyz odpudivě. Zdroj: Chamille White/Shutterstock.com

Večer větrejte potmě

Jestli nemáte v oknech sítě proti hmyzu, větrejte raději při zhasnutých světlech. Převážná většina hmyzu reaguje na světlo a budou se za ním chtít dostat stůj co stůj.

Na prach efektivně

Na prach nikdy nevyrážejte se suchým hadrem. Tím prach jen rozdmýcháte, protože na suchém hadříku se drobné částice prachu neudrží. Používejte hadr vlhký (ale rozhodně ne mokrý) nebo postříkaný prostředkem proti prachu.

Škůdci se nevyhýbají ani pokojovým rostlinám. Zdroj: Stefanjuk / Shutterstock

Kontrola nákupu

Při příchodu domů a vyklízení tašek, raději zkontrolujte všechny „nebezpečné“ potraviny, jako jsou například mouka nebo ořechy, ale kontrolu si zaslouží i rostliny nebo oblečení z druhé ruky.

Odpadkový koš

To je velice lákavý švédský stůl plný dobrot, do kterého se rád pustí jakýkoliv škůdce. Proto koš raději vynášejte častěji a udržujte ho vždy čistý.

Zbytky jídla nevyhazujte do koše. Ideální je kompostovat biologický odpad ve speciálních nádobách. Zdroj: nito / Shutterstock.com

Zdroje: primanapady.cz, www.ceskestavby.cz, www.express.co.uk