Pavouci jsou užiteční, zbavují nás obtížného hmyzu, a dokonce prý nosí štěstí. To je všechno hezké, ale zkuste to vysvětlit arachnofobikům. Děs z pavouků je v lidech zakořeněný od nepaměti. Ostatně ani ti, kteří z nich nemají takovou hrůzu, jejich společnost v obýváku většinou nevyhledávají.

Z pavouků v domě asi bude mít radost opravdu jen málokdo. Dnes jsou k dispozici nejrůznější spreje a chemické přípravky, které nám mohou pomoci v jejich likvidaci. Daleko lepší (jak pro přírodu, tak i pro lidi) ale bude použití starých osvědčených metod, kterými chránily svoje domovy před pavouky už naše babičky i prababičky. Je to jednoduché a zcela bezpečné.

Nepříjemné pavoučí pachy

Pavouci sice nemají nos a pachy v okolí vnímají trochu jiným způsobem než člověk, ale přesto reagují na nejrůznější látky, které jsou v daném prostředí uvolňovány do ovzduší. A stejně jako i jiní tvorové jsou některými doslova přitahováni, zatímco jiným se raději snaží vyhnout.

Umístíte-li si do bytu (ideálně do blízkosti okna, kterým by mohli pavouci připutovat na návštěvu) některé rostliny, můžete si být téměř jisti, že se vám tito osminozí strašáci obloukem vyhnou.

Levandule je sázka na jistotu

O které rostliny jde? Kdo by se chtěl zaměřit na přírodní pomocníky v květináči, neudělá chybu, když zvolí bylinky. Pavouky spolehlivě odežene levandule, a to jak ta živá v květináči, tak i sušená ve formě svazků rozvěšených v bytě. Levanduli je také možné nadrtit a v látkových sáčcích vložit například do zásuvek. Svůj účel splní v každém z takových případů.

close info Olga Samostrova / Shutterstock zoom_in K tomuto se hned tak někdo neodhodlá.

Vyzkoušíte mátu?

Další bylinkou, která nám může od nezvaných hostů pomoci, je máta peprná. Stejně jako levandule, i máta vytvoří spolehlivou bariéru, přes kterou se osminožci jen málokdy vydají. Můžete ji umístit na okno v květináči nebo ve váze, ale není ani velký problém vyrobit si vlastní postřik z esenciálního oleje, jímž je vhodné postříkat okenní rámy a dveře.

Podzimní ozdoba proti pavoukům

Kromě bylinek (použít můžete stejným způsobem třeba také tymián) nebo slupek z citrusových plodů velmi dobře poslouží jeden z podzimních symbolů - kaštany. I když je již nenajdeme na tolika místech jako před lety, protože je klíněnka bezmála zlikvidovala, stále ještě je možné nasbírat jich dost na to, abychom je umístili na parapet a mohli mít jistotu, že tuhle závoru pavouci raději zdaleka obejdou.

Ozdobí a ještě vyženou pavouky

Kaštany jsou vynikajícím způsobem boje proti nezvaným hostům, kteří mohou leckomu nahánět hrůzu. Navíc mají tu výhodu, že si jimi můžete podzimně vyzdobit byt, dům i jeho okolí. Zkuste si vzpomenout na dětství, kdy jste si vyráběli nejrůznější zvířátka nebo postavičky.

Zapojte do výroby také děti, možná poznají činnost, ke které byste se s nimi jinak ani nedostali. A nakonec si všechny vaše výrobky postavte na okno. Líbí se vám to? Určitě ano - jen pavouci budou naštěstí jiného názoru.

Utěsnit všechny škvíry

Rostlinné odpuzovače jsou v zásadě účinné, ale bude potřeba jim také trochu pomoci. Jak? Není to složité: podívejte se, kudy by se mohli pavouci domů protáhnout. Ale pozor - jejich těla projdou i tak jemnými skulinami, kterých si téměř lidské oko nevšimne. Je proto potřeba být opravdu pečlivý. Jakmile takovou prasklinu nebo netěsnost objevíte, raději ji rychle utěsněte. Stejně tak se postarejte o prostor pode dveřmi.

Uklízejte a pavouci nedostanou šanci

Vzpomenete si, kde se s pavouky potkáte nejčastěji? Je to v neuklizených prostorách, kde mají dostatek příležitostí k úkrytu. Proto další rada zní: uklízejte, zametejte, utírejte prach - zkrátka znepříjemňujte jim život, jak jen to jde. Když navíc nebudete při otevřeném okně svítit naplno, nebude to pavouky tolik lákat k cestě za vytouženým teplem a zázemím.

