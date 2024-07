Myčka je v pořádku, ale příbory by si zasloužily lepší péči? Jsou zašedlé a matné? Zkuste tento trik, jak je vyleštit bez práce. Povíme vám také, jaké alternativy můžete použít, pokud vám dojde prášek nebo leštěnka. Je to sice provizorní řešení, ale může se hodit.

Umyté, ale matné a zašedlé příbory

Mytí příborů sice není žádný světoborný úkon, ale máme-li myčku, pak proč mýt zvlášť každou lžičku, když je možné pěkně a úhledně strčit vše do košíku a umýt společně. Pravdou ale je, že výsledky nebývají kdovíjaké. U příborů jde často o nedostatečný lesk či přímo zmatnění povrchu, které hraničí s nedostatečnou čistotou. Co s tím?

Příbory už nejsou, to, co bývaly? Podívejte se, jak problém řeší na YouTube kanálu Aspoonista Cook. Pomoci by vám měl obyčejný alobal. Jen pamatujte, že je nutné umístit jej tak, aby se nemohl uvolnit a volně pohybovat po myčce.

Zdroj: Youtube

Proč dávat alobal do myčky?

S opětovným naleštěním příborů by vám mohl pomoci obyčejný alobal a nejde o to, že byste jím lžíce, vidličky a nože měli drhnout. Vezměte kus alobalu, zmačkejte jej do koule a položte do jedné přihrádky košíku na příbory. Alobalová koule se nemusí příborů dotýkat, ale měla by být v jejich blízkosti.

Hliníková fólie použitá tímto způsobem pomáhá odstranit matný nádech ze stříbrných, ale i nerezových příborů. Kulička alobalu reaguje s mycím prostředkem během mytí a vytváří chemickou reakci, díky níž jsou příbory lesklejší a působí také čištěji.

close info Shutterstock zoom_in Alternativy se hodí použít, když není zbytí. Bohužel málokdy poskytují dostatečně dobré výsledky.

Další triky pro uživatele myček

Znáte i další triky? Například se dobře ví, že sypký prášek do myčky ani tabletu nelze nahradit tabletou či kapslí do pračky či jiným saponátem. To by způsobilo napěnění a vytečení i přes to, že vaše myčka stále výborně těsní. Jednoduše to nefunguje.

V případě nouze je ale možné použít zhruba lžíci kypřicího prášku nebo sody se zhruba 4 kapkami saponátu. Soda zajistí, že saponát nenapění a obě složky mají jisté mycí schopnosti. Bohužel, mycí prostředek určený do myček, nelze takto nahrazovat do nekonečna.

V případě chybějícího leštidla se doporučuje použít místo něj ocet. Ač je i toto funkční řešení, stejně tak můžete nechat mýt nádobí bez leštěnky.

Ve výsledku je absence leštěnky bohužel velmi znát, a to nejen na lesku, ale také na pomalejším schnutí a zasychání kapiček vody, ale vaše nádobí bude umyté a čisté. Použitím octa sice výsledek trochu vylepšíte, ale není to rozhodně plnohodnotná náhrada.

