Jak vyndat starou hmoždinku ze zdi nejšetrněji? Použijte klasický trik kutilů.

Rozhodli jste se doma budovat, ale ve zdi vám překáží staré hmoždinky a vy nevíte, jak se jich zbavit? Poradíme vám trik, jak je šetrně vyndat ze zdi, aby spolu s nimi nevypadl kus zdi okolo.

Zapomeňte na vytrhávání hmoždinek ze zdi. Tímto způsobem bude sice rychle venku, ale spolu s ní také poničíte okolní zeď a spolu s hmoždinkou navíc opadne i velká část omítky, což samozřejmě nechcete. Raději vsaďte na odvrtávání.

To znamená, že nejprve musíte sundat část nábytku, obraz či poličku, kterou měla hmoždinka držet, a vyšroubovat šroubek z hmoždinky. Následně si změřte průměr hmoždinky a vrtákem o stejném průměru ji následně ze zdi odvrtáte.

Nejprve musíte z hmoždinky vyšroubovat šroubek a změřit její průměr. Zdroj: Shutterstock

Připravte si vysavač, abyste zamezili nepořádku na zemi

Doma si samozřejmě i tak připravte vysavač a poproste některého ze členů rodiny, aby ho držel zapnutý pod hmoždinkou a rovnou vysával veškerý prach a nepořádek, který odvrtáváním způsobíte. Pokud budete šikovní, nebudete mít na podlaze ani smítko.

Pokud jste domácnost, která vrtačku nevlastní, i pro vás máme tríček. Stačí mít větší vrut, který se pokuste našroubovat do hmoždinky a následně ho pomocí kleští spolu s hmoždinkou vytáhnout. Narušíte její strukturu, takže by vám to mělo jít snadno. Pamatujte však, že nikdy nesmíte tahat, ale musíte šroubovat.

Máme trik i pro ty, co nevlastní ani vruty

Existuje však ještě jedna varianta, a to pro ty, co nemají ani vruty. Musí se však smířit s tím, že jim hmoždinka ve zdi zůstane. Vezměte železný váleček a kladívko a hmoždinku zkrátka a dobře zarazte do zdi tak, aby zalezla pod omítku. Pokud se vám to podaří, můžete zeď opravit.

Pokud ji až pod omítku nedostanete, nezoufejte. Stačí, když přečuhující kousek odříznete a zbytek necháte ve zdi. Následně vezměte sádru, naneste na místo, kde je hmoždinka, nechte zaschnout a pak zabruste. Můžete i přemalovat. Sádru nacpěte i do díry v hmoždince, máte tak jistotu, že se vám tam v budoucnu neobjeví žádná prasklina.

