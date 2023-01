Proč byste do odpadkového koše měli vyvrtat dva otvory: Je to úžasný trik

Odpadkový koš je potřeba. Ale manipulace s ním je občas náročná. Co vám může ulehčit vyndávání pytle z odpadkového koše?

Odpadkový koš, zvaný také odpaďák, popelnice nebo jen koš, je Popelkou vaší domácnosti. Tiše sedí v rohu a čeká, až do něj spadne další nepotřebná věc. A že jich je! Od zbytků jídla, obalů od čokoládových tyčinek až po nevábně páchnoucí slupky od brambor. Občas v jeho „chřtánu“ skončí i ojedinělé „specialitky“, jako jsou rybí kosti, děravé ponožky nebo použité dámské žiletky. Říká se, že my Češi jsme zodpovědní tříditelé odpadu a každý z nás ročně vytřídí až 42 kilogramů plastu, skla a papíru. No není to fajn?

Když je to na pytel

Pravdou ale je, že spousta nepěkných věcí v odpadu zůstává. A někdy dají o sobě znát. Zejména nepříjemným zápachem. Proto někteří, aby tuhle věc eliminovali, si kupují voňavé sáčky do koše nebo na dno odpaďáku sypou mletou kávu nebo jedlou sodu, která je prý výborný pohlcovač pachů. Nejlepší způsob proti páchnoucímu koši je však pravidelně ho vynést. A v tom je někdy ten problém.

Zápach z koše obtěžuje okolí. Zdroj: Profimedia

Vynášení koše je docela lehká práce, a proto ji zastávají hlavně děti nebo línější manželé. Ovšem z pohledu vykonavatele téhle očisty nejde o zanedbatelnou operaci. Obzvlášť, pokud se sáček s přeplněným odpadem v koši zadrhává a nejde vytáhnout.

Klasická domácí práce

Vynášení odpadků je často dětská práce. Zdroj: Profimedia

„Je to jako v té pohádce, kdy dědeček tahá ze země řepu a nejde mu to,“ směje se desetiletý Šimon, který tahá za přeplněný pytlík s odpadem, ale koš ho ze svých spárů nepouští. „Asi to nechám na taťku, ten je silnější.“ Jenže „hlava rodiny“ se touto prkotinou nechce zaobírat. Už jen představa, že jako silnější by měl řešit vynášení koše, se mu příčí. Proto raději sedne k internetu a hledá schůdné řešení. A kupodivu, je tam celý návod, jak koš uvolnit a bez problémů mu odlehčit. Inspirujte se jím i vy!

Stačí pár děr v koši a hned vám půjde pytel s odpadky vytáhnout lehce. Tady je návod, jak na to.

Řešení s vrtačkou

Jediné, co potřebujete, je trocha času a vrtačka. Pokud ji nemáte, běžte si ji půjčit k sousedům. Opravdu se to vyplatí. Jak na to: Vyjměte prázdnou sběrnou nádobu a z obou boků do ní vyvrtejte dvě až tři díry. Pak do ní vložte čistý pytel na odpadky a házejte do něj, co hrdlo ráčí. Jakmile je koš plný, pytel svažte a šup s ním ven. Ano, v tomhle případě ono „šup“ bude rychle. Proč? Podle odborníků je řada problémů s vytahováním přeplněného sáčku s odpadky způsobena nedostatkem vzduchu v nádobě. Pytel se ke koši přilepí a nikdo s ním nehne. Jakmile se ale do nádoby dostane vzduch, všechno půjde jako po másle. Zkuste to a dáte nám za pravdu.

Dostat přeplněný sáček z odpadkového koše je někdy dřina. Zdroj: Profimedia

