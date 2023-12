Uvažujete o změně a přemýšlíte, jak vypadat více svěží a mladší? Zkuste se řídit radami zkušených. Podle světoznámé stylistky toho snadno docílíte vhodně vybraným oblečením.

Říkáte si poslední dobou, že by to chtělo ve vaší vizáži změnu, abyste se cítila i o několik let mladší? Nemusíte běžet hned k plastickým chirurgům! Dostačující bude, když změníte váš celkový look. Vždy je to o kvalitní péči o celé tělo, kdy bude vaše pokožka pomaleji stárnout. Stejně tak se starejte o své vlasy a zkuste mladistvější střih. Největší změnu však docílíte oblečením, které bude pro váš věk šik. Inspirujte se radami zkušené stylistky celebrit.

Jak vypadat mladší? Na užitečné rady se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Módní kouč:

Módní expertka ví, jak zamaskovat vrásky

Světově proslulá Miranda Holder je známá svou péčí o známé celebrity a své tipy a rady také uvádí na svých sociálních sítích. Odhalila, jak mohou ženy docílit toho, aby jejich pleť vypadala nejen zářivěji, ale i s minimem vrásek. A naprosto jednoduchým způsobem. Ve videu na svém Instagramu Miranda vysvětlila, že nejjednodušším způsobem, jak vypadat mladší, a to okamžitě, je správný výběr oblečení.

close info Profimedia zoom_in Vybírejte oblečení dle svého typu.

Oblékejte se do správných barev

Miranda klade na první místo volbu barvy oblečení. Pokud se chcete omladit, zvýraznit své oči a zamaskovat vrásky, noste takový odstín oděvů, který vám to zaručí. Jestliže zvolíte nevhodné barvy, vaše pleť bude vypadat divně načervenale nebo zažloutle a zvýrazníte tak všechny její nedostatky. „Tmavé kruhy pod očima budou zřetelnější a jemné linky nebo vrásky budou výrazné. Budete prostě vypadat unaveněji,“ poznamenává Miranda.

Zjistěte svůj typ

K tomu, abyste vybrali správný odstín, je nutné vědět, jaký jste typ. Barevná typologie totiž ovlivňuje působení různých barev na pleť. Každého z nás lze přiřadit podle barvy pleti, očí a přirozeného odstínu vlasů do určité skupiny z barevných skupin. Jakmile zjistíte, do jaké skupiny patříte, zjistíte, zda jsou pro vás více slušivé studené nebo teplé tóny.

Udělejte si test

Můžete to udělat snadno sami pomocí několika jednoduchých testů. Jednou možností je, že si prohlédnete žíly na vnitřním zápěstí. Posuďte, zda jsou více do modra nebo do zelena. Pokud se vám jeví více modré, vsaďte na studené tóny, jestliže máte dojem, že jsou spíše do zelena, jsou pro vás vhodnou volbou tóny teplé. V případě modrozeleného odstínu jste neutrální typ.

Odpověď vám dá i bílé tričko

Stejně tak si můžete provést test, když si obléknete čistě bílý kus oblečení. Pokud se vám bude jevit vaše pleť růžově, oblékejte se do studených odstínů, když na vás bude váš obličej působit spíše do žluta, upřednostněte teplé barvy.

close info Shutterstock zoom_in Váš typ lze poznat i podle reakcí kůže na slunce.

Sledujte reakci pokožky na slunci

Dalším způsobem, jak můžete odhalit své slušivé barvy, je citlivost vaší pokožky na slunce. „Pokud snadno na slunci zrůžovíte nebo se snadno spálíte, noste především barvy v chladných odstínech,“ dodává Miranda.

Zdroje: www.express.co.uk, www.extrafit.cz, www.idnes.cz