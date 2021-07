Geniální trik, jak rychle vypeckovat třešně. Je to bleskem a zvládne to i dítě

Sklízíte třešně? Nebo jste si koupili plný košík od souseda a musíte je jen zpracovat? Ať už se chystáte s třešněmi péct nebo je budete jinak zpracovávat, vždycky jsou lepší vypeckované. Vyzkoušejte triky ostřílených hospodyněk! Vypeckujte košík za pár minut.

Vypeckované třešně jsou vždycky plus

Sezóna třešní finišuje a my se pomalu ale jistě dostáváme ke zpracování posledních, které jsme ještě nesnědli a už ani nesníme. Třešně stojí za to vypeckovat a použít do bublanin, kompotů, marmelád nebo na sušení. Vypeckování sice zabere dost času, ale skutečně se vyplatí. Nikdo nechce plivat z úst pecky během posezení u kávy a dezertu.

Třešně se vždy vyplatí vypeckovat. Zdroj: Chamille White/ Shutterstock.com

Jak na třešně?

Vypeckování třešní za vás může zcela vyřešit speciální kuchyňský robot, ale je otázkou, zda jej skutečně využijete a nebude jen zabírat místo ve skříňce. Ruční vypeckovávač funguje docela dobře, ale některé druhy třešní překvapí malinko větší peckou, kterou je těžké litinovým očkem protlačit ven. Naštěstí existuje několik způsobů, jak jinak dostat pecky ven. Všechny je potřeba párkrát vyzkoušet, než získáte grif, jak nejlépe třešeň otočit a jak velkou silou na ni působit. To je stejné při práci s ručním vypeckovávačem.

Víte, jak vypeckovat jednoduše pomůckami z kuchyně?

Vyzbrojte se trychtýřem, lahví od vína a čínskými hůlkami, také špička zdobítka na krém, kterou dekorujete dorty, vyřeší problém s peckami. Ptáte se, jak je použít?

Skleněná láhev od vína, nebo jakákoli jiná lahev se stejně úzkým hrdlem, poslouží jako stojánek a kontejner na pecky. Čistou lahev postavte na stůl nebo kuchyňskou desku a na její hrdlo umístěte třešeň špičkou dolu a dírkou po stopce nahoru.

Pokud se rozhodnete pro experiment s trychtýřem , pak jej umístěte úzkou částí nahoru. Třešeň přitlačte na vyústění trychtýře dírkou po stopce dolů a jistým mírným tlakem protlačte pecku do trychtýře.

Použijte pecky na výhřevné polštářky při bolesti zad, břicha nebo krční páteře Zdroj: shutterstock.com

Chcete využít i pecky?

Použijte pecky na výhřevné polštářky při bolesti zad, břicha nebo krční páteře. Pecky nechejte namočené v dostatečně velké nádobě, abyste je v ní později mohli rukama pořádně promnout a drhnout v dlaních proti sobě. Abyste se zbytků dužniny zbavili, budete muset postup několikrát zopakovat. Proplachujte třešně a drhněte, dokud nejste s výsledkem spokojení. Nechejte pořádně osušit a proschnout a naplňte jimi textilní sáček. Sáček stačí v mikrovlnce nahřát na jednu minutu. Nemusíte se obávat ani syntetických látek i fleece je ideálním materiálem. Krátkým nahříváním v mikrovlnce nedegraduje, naopak krásně a dlouho hřeje.