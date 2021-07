Vypěstujte si exotické ovoce z pecky: U kterých to jde a návod, jak na to?

Zbyla vám semena exotického ovoce? Mohou přinést ještě mnoho potěšení, pokud je zasadíme.

Datlovník je třeba probudit

Semena datlovníku (Phoenix dactylifera) je třeba nejprve probudit, poté již klíčí ochotně. Namočíme je na dva dny do vody, která by měla mít teplotu kolem 30 °C. Ideální je nízká hladina, ve které jsou semena skoro celá ponořená, ale zároveň mohou dýchat. Vodu několikrát vyměníme. Potom je uložíme do lehkého substrátu, nejlépe ve vodorovné poloze, a zahrneme asi centimetrovou vrstvou. Použít můžeme substrát pro výsevy nebo směs písku či perlitu a listovky s trochou vyzrálého kompostu. Substrát udržujeme stále mírně vlhký. Teplota pohybující se mezi 28–33 °C klíčení urychlí, obvykle však postačí i běžná pokojová. Příznivé mikroklima podpoří miniskleníček nebo perforovaný průhledný kelímek.

Pro zdraví a krásu palmy je důležitá vyšší vlhkost vzduchu Zdroj: Profimedia.cz

Poté, co semenáčky vyrostou na 10 cm, přesadíme je po jednom do větších nádob s lehkým substrátem a drenáží na dně. Můžeme zakoupit substrát určený přímo pro palmy nebo jim namíchat směs kyselé listovky, kompostu a perlitu, vermikulitu či písku. V teplých krajích se datlové palmy tyčí až do výše 10 metrů. V našich pokojích rozvážně dorostou nejvýše do dvou metrů a vytvoří vějíř velmi dekorativních listů. Dařit se jim bude na co nejsvětlejším místě, v létě ocení letnění, ale ne na přímém slunci a větru. Zaléváme dešťovkou tak, aby substrát občas mírně proschnul, v sezoně rovněž přihnojujeme. V zimě nehnojíme, zaléváme méně, ideální je pobyt na světlém, chladnějším místě, teplota by však neměla klesnout pod 15 °C. Pro zdraví a krásu palmy je důležitá vyšší vlhkost vzduchu. Zvýšit ji můžeme hned několika způsoby.

Hydroponické avokádo

Avokádo přelahodné (Persea gratissima) je vskutku nevšední a zdravé ovoce, které chutná spíše jako máslo, stejný přínos pro zdraví však mají například ořechy. Avokádo proto není nutno konzumovat běžně – vysoká poptávka již působí v zemích, odkud se plody dovážejí, ekologickou katastrofu. Výjimečně si ho však dopřát můžeme, a nejlepší bude, když ho využijeme úplně celé.

Velmi vděčný a jednoduchý je hydroponický způsob pěstování. Zdroj: Followtheflow / Shutterstock.com

Uvnitř každého plodu se nachází veliké semeno vejčitého tvaru. Vyklíčí, pokud ho z jedné třetiny až poloviny zanoříme do lehkého, vlhkého substrátu – vhodný je substrát pro pokojové rostliny, pro výsevy, nebo směs listovky a kompostu. Semeno před vysetím důkladně očistíme a uložíme špičkou nahoru. Pokud je víceméně kulaté, uhnízdíme ho světlou skvrnou dolů. Substrát je třeba udržovat stále mírně vlhký, ale ne přemokřený.

Velmi vděčný a jednoduchý je hydroponický způsob pěstování. Semeno však nesmíme utopit celé, potřebuje dýchat. Z vody by mělo špičatou stranou vyčnívat nejméně z poloviny, ponořit stačí i čtvrtinu. Pokud nenajdeme skleničku s příhodným hrdlem, pomůže oblíbený trik. Do semena lehce zapíchneme párátka, která ho udrží v žádoucí poloze. Tenkou svrchní hnědou slupku můžeme, ale nemusíme předem odstranit – při klíčení se odloupne sama. Připravené semeno umístíme na co nejsvětlejší a nejteplejší místo, nejlépe klíčí při 25 °C. Vodu dle potřeby vyměňujeme, měla by vždy mít pokojovou teplotu.

Třetina až polovina semene by měla opět vyčnívat nad povrch ze substrátu Zdroj: Lizmyosotis / Shutterstock.com

Poté, co semeno vyšle do vody kořínky a objeví se dva až čtyři lístky (mělo by tak učinit do šesti týdnů), je čas na přesazení. Třetina až polovina semene by měla opět vyčnívat nad povrch ze substrátu. Udržujeme ho mírně vlhký, nejlépe měkkou vodou, a květináč umístíme na světlé místo. Za krátkých podmračených dnů můžeme využít i umělé osvětlení. V sezoně přidáme hnojivo, například pro citrusy. Rostlina dobře snáší řez, díky zkrácení výhonů bude košatější. Pokud jí dopřejeme vysokou vzdušnou vlhkost, dostatek světla a tepla, může po šesti letech dokonce zaplodit.

Kokos v květináči

U kokosu nejde o zbylou „pecku“ – pokud toužíme spatřit, jak klíčí tento impozantní ořech, musíme ho pro experiment obětovat celý. K dostání jsou u nás sice ořechy bez oplodí, to však klíčení nijak nebrání. Především nesmí být vyschlé, měla by v nich šplouchat tekutina.

Doma můžeme nechat vyklíčit i kokosový ořech, ale bude chvilku trvat, než z něj vyroste pěkná kokosová palma Zdroj: Peter Istvan / Shutterstock.com

Kokos z poloviny zapustíme do lehkého substrátu, který udržujeme stále mírně vlhký, vyčnívající část rosíme. Při teplotě 20 °C se může probouzet až půl roku. Klíčení uspíšíme zvýšením teploty až na 30 °C a vysokou vzdušnou vlhkostí. Využít můžeme topné podložky pod sadbu. Stejně jako u avokáda je příhodné i nakličování ve vodě, při kterém odpadá riziko rozvoje plísní v substrátu. Ořech ponoříme z poloviny a celý ho udržujeme pod poklopem, aby se těšil z příjemného vlhkého prostředí. Vodu měníme vždy za stejně teplou.

Pokud uspějeme, objeví se první, nedělené listy, teprve později se rozvinou krásné zelené vějíře. Po vyklíčení semenáč opatrně přesadíme. Ještě mnoho měsíců bude čerpat živiny ze zásob v ořechu. V prostorné nádobě pak může kokosová palma (Cocos nucifera) poměrně rychle dorůst až do výše tří metrů. Pak ji v domácích podmínkách bude omezovat prostor nádoby – v tropickém skleníku by se rychle drala až ke stropu. Podmínky vyžaduje podobné, jako datlovník. Na vlhkost vzduchu je však ještě náročnější a také teplota by neměla ani v zimě či při letnění klesnout pod 18 °C.

