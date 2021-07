Mango je nejen úžasné ovoce, ale i krásná pokojovka. Jak jej vypěstovat z pecky

Mango je v dnešní době na pultech obchodů vidět běžně i v našich končinách. Po jeho konzumaci nevyhazujte pecku a zkuste si vypěstovat svůj vlastní mangovník!

Zdroje: www.nasezahrada.com, abecedazahrady.dama.cz, hobby.instory.cz

Mangovníků je pěkná řádka. K nám, do České republiky, se většinou dostanou plody manga nádherného, neboť dobře snáší dlouhou dopravu. Ten, kdo někdy ochutnal mango přímo utržené ze stromu, bude na něj navždy vzpomínat..

Mango vládne mocnou silou

Doporučuje se pro těhotné a kojící ženy, protože obsahuje důležité vitamíny a hlavně – železo. Upravuje hladinu glukózy i krevní tlak, což je výhodné pro diabetiky. Zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů i pokožky. Má pozitivní vliv na oči a ústní dutinu. A dokonce…má afrodiziakální účinky!

Kupte si mango, nejlépe „ready to eat“, které je možno jíst hned. Pochutnejte si (já vím, ne vždy to jde). Já osobně si mango vždy oloupu, zabořím do něj prsty a okusuji ze všech stran. Při konzumaci musím být v kuchyni sama a nad dřezem, protože mlaskám a srkám. Z pecky se snažím zuby stáhnout co nejvíce dužiny, poté si musím zalézt do koupelny s mezizubním kartáčkem.

Mango je nejen úžasné ovoce, ale i krásná pokojovka Zdroj: Elzloy / Shutterstock.com

Jak vyndat jadýrko z pecky

Kartáček, ale ne ten mezizubní, budete potřebovat k úplnému očištění pecky. Uvnitř pecky najdete jádro, které se snažte nepoškodit, jinak nevyklíčí a máte po mangovníku. Do pecky se dostanete nožíkem, pokud to nejde, hoďte pecku na čas to vlažné vody nabobtnat. Pokud jste hodně nešikovní (i to se stává) a nechcete raději šachovat s nožem, nechte pecku namočenou ve vodě cca měsíc a ona sama praskne (s mojí netrpělivostí bych si raději pořezala ruce). Máme jadýrko, co teď? Co nejrychleji zasadit!

Zasazené rostlině vyberte místo s dostatkem světla Zdroj: Alkarnasia / Shutterstock.com

Na výsev je vhodný kokosový substrát

Vybereme vhodný květník, ne moc malý, ne moc velký a naplníme substrátem. Na dno dejte drenážní vrstvu, aby lépe odtékala přebytečná voda. Semínko by se mělo nacházet cca 3 cm pod povrchem a špičatým koncem by mělo směřovat „Vzhůru k výškám“ (neustále mě při psaní napadají úryvky z písní!). Zasazené rostlině vyberte místo s dostatkem světla. Květináč překryjte fólií, do které udělejte několik dírek, aby odcházela pára. Udržujte neustále vlhký substrát. Vhodná teplota pro klíčení je 25-30 °C. Klíčení trvá jeden měsíc, ale i tři, takže nebuďte nervní, že po měsíci nic nevykukuje. Ale jakmile vykoukne, fólie sundejte a přeneste květník na slunné místo. Přesazovat lze až po vyvinutí prvních listů. Zálivku provádějte horem nebo spodem, je to jedno, ale nelijte vodu přímo na listy. Hnojení…tady bych se do žádných větších akcí nepouštěla, protože je mangovník náchylný na přehnojení.

Poprvé vám mangovník pokvete za osm let. Pokud se vám to poštěstí, otevřete všechny okna a pozvěte čmeláky nebo včely k opylování! Jestli se zadaří i tato část, může se z toho vyklubat i opravdové mango!