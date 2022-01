Tenisáky oceníte v pračce i sušičce. S péřovou bundou učiní zázraky

Péřové oblečení nevychází z módy, je pohodlné, lehké, prodyšné a příjemně hřeje. Horší je to však s jeho údržbou. Přílišné namáčení peří nesvědčí, neboť má tendenci shluknout se do chuchvalců a žmolků, kterých se už nezbavíte. Přesto lze péřovou bundu vyprat bezpečně v pračce, když víte, jak na to.

Základní informaci o vhodném způsobu údržby konkrétního péřového kusu oblečení nám poskytne piktogram od výrobce. Nejspíš na něm bude podtržená vanička s číslem 40, což znamená, že by se měl výrobek prát při maximální teplotě 40°C při šetrném programu. Nic nezkazíte, když vyberete program na jemné prádlo a vypnete ždímání.

Spolu s péřovou bundou nevkládejte do pračky žádné jiné oblečení. Před praním pozapínejte všechny zipy včetně těch suchých a místo klasického pracího prášku použijte speciální přípravek na péřové oblečení. Je šetrnější, neodmašťuje, a nezbaví tak peří jeho žádoucích vlastností. Rozhodně vynechte aviváž, která by v tomto případě nadělala více škody než užitku.

Trik s tenisovými míčky

Do bubnu vložte kromě bundy také tři až čtyři tenisové míčky. Samozřejmě nikoli ty míčky, se kterými si hraje váš pes, tenisáky musejí být naprosto čisté. Máte-li sušičku, vyplatí se vám pořídit si je výhradně k účelu praní a sušení prádla. Využijete je totiž mnohem častěji, než byste hádali.

Péřovému oblečení tenisáky v pračce prokážou téměř zázračnou službu. Díky jejich poskakování a úderům se peří nebude srážet do shluků a zůstane v bundě rozmístěné rovnoměrně.

Tenisové míčky jsou skvělým pomocníkem při sušení prádla. Zdroj: Profimedia.CZ

Tenisáky v sušičce

Když je péřová bunda vypraná, je nutné z ní opatrně vymačkat vodu a položit ji vodorovně na sušák, kde zvolna vyschne. Během sušení ji několikrát denně protřepejte, aby peří nezůstalo zplihlé. Mnohem účinnější je ovšem sušení v sušičce, samozřejmě při nižší teplotě. K bundě opět můžete přidat tenisáky. Krásně ji načechrají a zabrání vzniku chuchvalců.

Tenisové míčky ostatně oceníte při sušení jakéhokoli prádla. Mokré kusy oblečení se díky nim od sebe oddělí a rychleji proschnou. Celý proces se tak výrazně zkrátí a ušetří se elektřina, jejíž ceny nám poslední dobou způsobují hluboké vrásky.



Zdroje: https://www.washingtonpost.com/, https://www.abc.net.au/