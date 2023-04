Proč dávat ponožky do mikrovlnky. Budete v šoku, ale určitě to zkusíte také

Mikrovlnná trouba je jedním z nejgeniálnějších vynálezů lidstva. Nejen, že šetří spoustu času, ale použít mikrovlnnou troubu můžete i způsobem, který byste rozhodně nečekali. Například do mikrovlnné trouby můžete dávat ponožky. Kroutíte hlavou a říkáte si, co je to za výmysl? Čtěte dál a uvidíte, že ani vy neodoláte pokušení ponožky do mikrovlnky dát, skvěle je totiž vypere. A nejen to.

Sluneční paprsky už sice mají podstatně větší sílu, ale topná sezóna ještě neskončila. Největší zima je vždy od nohou a není nic horšího než se ráno vyhřátí z postele soukat do studených ponožek a následně do bot. Prozradíme vám jednoduchý trik, jak zimu zahnat. Potřebovat k tomu budete právě ponožky a mikrovlnku. Nohy v teple díky mikrovlnce a ponožkám Abyste udrželi nohy v teple, vezměte si pevnější ponožky a naplňte je nějakou luštěninou či pohankou. Na konci zavažte a takto upravené ponožky dejte do mikrovlnné trouby a na minutu ji zapněte. Náplň v ponožkách do sebe teplo natáhne a vy si tak lehce vytvoříte ohříváček studených bot nebo jiného oblečení. Pokud tedy luštěnina v ponožkách tedy dostatečně ohřátá, chvíli před tím, než se budete obouvat, vložte ponožky do konkrétních bot. Krásně je zahřejí a pocit studených nohou bude rázem pryč. Antibakteriální proces v mikrovlnce Mikrovlnná trouba se dá využít i jako pračka. Ponožek nebo drobného prádla není nikdy dost a čekat, až naplníte pračku, může být zdlouhavé. Nevadí. Využijte mikrovlnku. Pomocí tohoto domácího spotřebiče velmi lehce odstraníte i odolnou špínu na ponožkách, dokonce lépe než při klasickém praní. Jak na to, se podívejte v tomto videu: Skvělá zpráva je, že drobné prádlo bude z mikrovlnné trouby skutečně zářivě bílé a rozhodně se nezapere, jako se to může stát při praní v pračce. Připravte si nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby, dejte do ní vodu, ale neplně ji až po okraj, a přidejte prací prášek, na který jste zvyklí. Vše řádně promíchejte a vhoďte do připravené lázně špinavé ponožky, vložte do mikrovlnné trouby a nastavte maximální výkon a tímto způsobem perte prádlo cca 8 minut. Po vyprání je ještě propláchněte čistou vodou, vyždímejte a nechte krásně čisté ponožky uschnout. Zapomeňte na praní ponožek v ruce, zkuste účinnější způsob. Zdroj: Shutterstock Mikrovlnka jako skvělý pomocník Mikrovlnná trouba má poměrně všestranné použití. Nemusí nutně jen sloužit k ohřívání a rozmrazování pokrmů. Věděli jste, že vám rychle a snadno pomůže oloupat česnek? Když budete chtít dělat pomazánku, nebo budete potřebovat oloupat větší množství česneku, vložte palici do spotřebiče, zapněte jej na nejvyšší výkon asi na 15 sekund a uvidíte, že loupání půjde více než lehce. Podobně snadno můžete pomocí mikrovlnky oloupat i rajčata nebo broskve. Nechte je hřát dvakrát déle než česnek. Jakmile časomíra skončí, nechte tam rajské nebo broskve ještě pár minut dojít. Uvidíte, že slupky půjdou jednoduše stáhnout. Čtěte také: Většina lidí třídí prádlo špatně a při praní ho ničí. Děláte to taky? Čtěte také: Fantasticky měkké ručníky: Babička mi poradila, co k nim vhodit do pračky Zdroje: www.youtube.com, www.aazdravi.cz, adbz.cz, www.blesk.cz