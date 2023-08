Jak prát ručníky, aby byly krásně měkké a zároveň savé? 4 snadné kroky

Co může být lepšího než se po příjemné koupeli zabalit do úžasně měkké a voňavé osušky, která nám dá pocit klidu, pohodlí a bezpečí? Možná ale také máte obavu, že jste namísto vytoužených “mazlivých” ručníků omylem koupili ty nepříjemně škrábavé, z nichž už nikdy nic jiného nebude. Třeba je to ale jen nevhodným způsobem praní ručníků a jednoduchou změnou v postupu dosáhnete pravého zázraku.

Základem správné péče o ručníky je vhodně zvolený způsob jejich praní. Právě ten totiž může udělat z příjemné tečky za koupelí jeden z úkolů na stezce odvahy, kdy ručník škrábe po celém těle a o jeho savosti nemůže být řeč.

Stále v čistotě

Prvním krokem k úspěchu je samozřejmě už samotný nákup ručníků. A bohužel i v tomto případě platí pravidlo, že v té nejlevnější kategorii s největší pravděpodobností nenajdeme ty nejkvalitnější. Ať už ale pořídíme jakékoliv ručníky, péče o ně by se měla řídit několika základními pravidly.

Za prvé jde o součást hygieny a na to bychom měli neustále myslet. Nepoužívejte proto ručníky dlouho bez praní. Neustálým navlhčováním a usycháním se do nich dostávají bakterie, které mohou způsobit problémy na pokožce, což jistě nechcete.

Ručníky budou také ztrácet svoji hebkost a savost. Důležité je dovolit ručníkům po každém použití mezi praními dobře uschnout, a to se jim nemůže podařit, jestliže je zkrátka hodíme do kouta nebo třeba i nedbale pověsíme na háček. Je třeba zajistit přístup vzduchu k celému povrchu ručníku.

Ručník má být tečkou za příjemnou koupelí, ne nástrojem k peelingu Zdroj: Pixabay

Ručníky perte samostatně

Pojďme ale k samotnému praní. Asi každému je jasné, že nebudeme dávat do pračky všechny ručníky a osušky najednou, pokud nemáme vše sladěno do jediné barvy. Bílé a světlé prádlo (a stejně tak i osušky) musí přijít do bubnu samostatně a stejně tak to tmavé.

Prát ručníky s ostatním prádlem je sice možné, ale ne vhodné, protože potřebují odpovídající prací cyklus a také vyšší teplotu, která by mohla oblečení uškodit. Je všechno přebráno a roztříděno na hromádkách? Tak se posuneme k dalšímu kroku.

Nespěchejte a bez aviváže

Samotné praní ručníků a osušek by mělo probíhat dostatečně dlouho a při vyšších teplotách, aby měla všechna jejich vlákna dost času na důkladnou očistu a kontakt s pracím prostředkem. Měli bychom volit ten kvalitnější, lze sehnat dokonce prací prášek nebo gel přímo na tento účel.

Dalším pravidlem, které bychom si měli osvojit, je zákaz používání běžné aviváže. Ta totiž obaluje vlákna tkaniny, která tak ztratí svoji původní savost. Namísto aviváže proto můžeme použít trochu bílého octa. Rozhodně se nemusíte obávat jakéhokoliv štiplavého zápachu, zato se dočkáte kýžené hebkosti ručníků.

Sušit venku, anebo v šušičce?

Ti z nás, kteří preferují klasické sušení nebo zkrátka nemají doma sušičku prádla, mohou po vyndání ručníku z pračky udělat již jen jediný, ale velmi důležitý krok, na který často zapomínáme. Každý vypraný ručník důkladně protřepat. Jeho vlákna se uvolní a tkanina se podle možností provzdušní, čím bude umožněno rychlejší a lepší prosušení. Změnu ucítíme také v jemnosti suchého ručníku.

Stejný krok uděláme také v případě, kdy ručníky jen překládáme z pračky do sušičky. Tu určitě nebudeme zapínat na vysokou teplotu, lepší bude pomalejší mírné sušení, které i starým ručníkům vrátí jemnost. Pozor si musíme dát také na přesušení, proto jsou ručníky ideální možností, kdy zjistit, zda má sušička funkci detekce vlhkosti a je schopná sama ukončit cyklus, jakmile je prádlo suché. Pokud ano, je to právě pro tyto účely a neváhejme ji využít.

Pozor na uložení do skříně

Jestliže dodržíme tyto jednoduché zásady, můžeme si být jisti, že budeme do skříně ukládat jemné, hebké, voňavé a savé ručníky. Ale pozor - pokud víme, že máme koupelnu, ve které je často hodně vlhko nebo je jen těžko možné ji dobře větrat, raději ručníky ukládáme v jiné místnosti. Mohli bychom se totiž dočkat chvíle, kdy budeme z koupelnové skříňky i přes veškerou vynaloženou péči vyndávat zatuchlé osušky. A to by byla přece velká škoda.

