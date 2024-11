Pračka je důležitým členem domácnosti. Jenže se zkrátka bohužel někdy porouchá a nevypouští vodu. Podívejte se na rychlý a účinný způsob, jak vypustit pračku, aby fungovala jako nová.

Bez pračky si momentálně mnoho lidí ani nedokáže představit život. Zkrátka doby, kdy pračky neexistovaly, a vše se pralo ručně, jsou za námi. Jenže co máte dělat, když se v pračce něco porouchá, a ona přestane vypouštět vodu? Toto je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak vypustit pračku, aniž byste museli volat odborníka a platit mu. Uvidíte, že bude fungovat, jako byste ji právě koupili novou v obchodě. A zvládnete to úplně sami, bez pomoci.

Youtube video, co dělat, když pračka nevypouští vodu, najdete na kanále Samsung Global CPC:

Zdroj: Youtube

Jak vypustit pračku

V případě, že pračka nevypouští vodu, je jako první důležité uzavřít přívod vody. Tím zaručíte, že dovnitř žádná další nenateče. Poté pračku vypněte pomocí tlačítka na zapínání a vypínání pračky, a následně vytáhněte i hlavní zástrčku.

Jakmile bude váš poškozený spotřebič vypnut, můžete se pustit do oprav. Otevřete pračku a sejměte servisní kryt. Poté pomocí odtokové hadice nebo pomalým sejmutím krytu z čerpadla vypusťte veškerou vodu.

Co dělat, když pračka nevypouští vodu? Podívejte se, zvládnete to sami bez pomoci odborníka.

Následně si vezměte pomůcky na uklízení, především důstojný arsenál hadříků. Pomocí hadrů odstraňte veškerou zbylou vodu. Pak vyčistěte veškerý vnitřní prostor pračky, závit a pouzdro čerpadla, dokud se rotor čerpadla již nebude moci otáčet.

Poté již můžete nasadit zpět kryt čerpadla. Ujistěte se, že jste jej opravdu důkladně zašroubovali. Nyní je potřeba, abyste zkusili, jestli je čerpadlo dostatečně utěsněné, a jestli funguje.

Zvládnete to i bez pomoci

Abyste zkontrolovali těsnost a výkon čerpadla, nalijte do zásobníku na prací prostředky litr obyčejné vody. Následně opravdu důkladně zkontrolujte, jestli někde nedochází k jejímu úniku.

Pokud ne, znamená to, že čerpadlo těsní správně, a můžete tedy spustit program odčerpávání. A máte hotovo. Nyní by pračka měla bez problémů opět vypouštět vodu. Vidíte, že se to dá zvládnout i bez pomoci odborníků.

Zdroje: www.alza.cz, www.electrolux.it