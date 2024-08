Už vás nebaví hledat zamotané řetízky a ztracené náušnice? Poradíme vám, jak si můžete jednoduchým způsobem vyrobit držák na šperky.

Dejte svým šperkům nový a přehledný domov. Stačí si na ně pořídit praktický držák, díky němuž v nich budete mít náležitý pořádek. K jeho výrobě vám postačí věci a předměty, které už dosloužily, ale vyhodit by je by byla věčná škoda. Inspirujte se našimi tipy!

Jak si jednoduchým způsobem vyrobit stojan na šperky? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu My AMOS:

Zdroj: Youtube

Přírodní držák z větve

Za tento stojánek na šperky neutratíte ani korunu! Využijete totiž přírodní materiál, který si najdete ve volné přírodě. V tomto případě vám postačí kus staré větve. Vyberte si nějakou zajímavě tvarovanou, očistěte ji a nechte vyschnout.

Můžete ji potřít transparentním lakem, anebo dobarvit do vámi příjemného odstínu. Také lze větev pomalovat, polepit korálky nebo dekoracemi z papíru. Upravenou větev pak upevněte do stěny nebo do květináče pomocí sádry. Na jednotlivé výběžky větve si zavěste veškeré šperky i další drobné módní doplňky.

Využijte staré struhadlo

Nové a praktické využití může najít i obyčejné vysloužilé struhadlo. Nejprve ho pečlivě omyjte, odmastěte a nechte uschnout. Následně ho natřete akrylátovou barvou, a to ve dvou vrstvách a nechte vždy řádně zaschnout. Do otvorů struhadla zavěste náušnice a na držadlo upevněte náramky a hodinky.

Proměňte starý rámeček

V tomto případě natřete starý rámeček barvou dle libosti a po uschnutí přidělejte na jeho zadní stranu napnuté drátěné pletivo. Použít k tomu lze nastřelovací spony nebo hřebíčky. Do jednotlivých dírek zavěsíte jednotlivé šperky, které budete mít vždy přehledně po ruce.

Ramínko nemusí být jen na šaty

K výrobě držáku na šperky velice snadno využijete také dřevěné šatní ramínko. Jeho povrch si upravte dle vašeho gusta a pak na něj přidělejte háčky.

Na ně ve finále rozvěste jednotlivé šperky a další ozdoby. Pro přehledné ukládání náušnic a prstenů můžete na ramínko natáhnout síťovinu nebo starou záclonu, které budou fungovat stejně jako výše zmíněné použité pletivo.

Vystavte své poklady na nástěnce

Velice přehledný držák na šperky si můžete vyrobit i ze staré nástěnky. Pokud ji nemáte, je velice jednoduché si ji zhotovit. Stačí čtyři opracované laťky a kousek korkové desky. Na nástěnku pak můžete připevnit háčky, šňůrky, organizéry na prsteny a další doplňky, kam si přehledně uložíte všechny své ozdobné „poklady“.

Zdroje: www.zena-in.cz, www.kreativnitechniky.cz