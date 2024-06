Slyšeli jste o tom, že je možné vyrobit elektřinu z brambor? Poradíme vám, jak na to!

Dopřejte si zábavu a poznání v jednom! Vyrobte si elektřinu z brambor či citrónů a užijte si přitom hravý a edukativní den s dětmi! Přestože vám zmíněná zelenina ani ovoce nepomohou snížit platby za elektřinu, tento experiment je skvělým způsobem, jak děti zabavit a nenásilnou formou je naučit něco o principech fungování elektřiny.

Jak získat elektřinu z brambor? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Vaškovy nápady:

Zdroj: Youtube

Brambory mohou být vodič

Brambory známe především jako chutnou zeleninu a častou ingredienci mnoha pokrmů. Kromě toho se dají využít i k výrobě elektřiny. Sice ne v pravém slova smyslu, jelikož brambora sama elektřinu nevyrábí, ale její šťáva dokáže fungovat jako elektrolyt a v obvodu s kovovými elektrodami generovat elektrické napětí. Možná si tak díky bramboře doma nebo na chatě posvítíte, když budete náhodou bez elektriky.

Jak postupovat

K triku budete potřebovat dvě elektrody – jednu zinkovou a druhou měděnou. Zapíchněte každou do dvou různých brambor a spojte je dráty. Pokud máte voltmetr, změřte mezi elektrodami napětí. Měli byste zaznamenat malé napětí v řádu voltů. Pro efektnější demonstraci lze připojit k drátům LED diodu, která by se měla rozsvítit. Pokud byste chtěli rozsvítit žárovku, zapojte do obvodu více brambor.

close info YouTube.com zoom_in Díky bramboře si nabijete i telefon.

Stačí obyčejné plíšky

K drátům lze připojit i malé plíšky. Společně je doveďte do diody a volné konce zapíchněte do brambory.

Větší síla citronu

Další tajnou zbraní pro výrobu elektřiny je i obyčejný citrón. Ve skutečnosti s ním dosáhnete dokonce mnohem lepších výsledků. Šťáva z citrusů je totiž silnějším elektrolytem a generuje tak větší napětí, které snadněji rozsvítí LED diodu nebo i malou žárovku. Jestliže chcete citrusový plod ušetřit, klidně použijte i plastový kelímek s roztokem kyseliny citronové.

close info Profimedia zoom_in Další tajnou zbraní pro výrobu elektřiny je i obyčejný citrón.

Jedná se jen o nouzový zdroj

Toto řešení vám neposlouží jako výkonný zdroj elektřiny. Vznikne galvanický článek, který má jen velmi malou plochu elektrod, a nedokáže generovat dostatečně silný elektrický proud. Leckdy však napětí odpovídá třeba i 1,5 V, což odpovídá výkonu menších elektromotorků.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.idnes.cz, www.chalupari-zahradkari.cz