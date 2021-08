Je čas vyrobit domácí měsíčkovou mast, zázrak na ekzémy, záněty a proleženiny?

Měsíčky kvetou, je čas promyslet, jak a z čeho vyrobit měsíčkovou mast. Je to malý zázrak ve skleničce a můžete jej použít na pokožku celého těla. Vyrobte si svoji vlastní mast z měsíčku, je to jednoduché! Receptů je víc a jedna ingredience lepší než druhá.

Měsíček neboli calendula

Calendula officialis neboli měsíček lékařský je u nás hojně rozšířená květina, která je oblíbená i v zahrádkách. Kvete od července až do pozdního podzimu. Je to léčivka pocházející z jihu Evropy a Orientu, odkud se rozšířila do celého světa. S oblibou je používána i v kosmetickém průmyslu, k barvení látek nebo do salátů a dalších pokrmů.

Měsíček lékařský je léčivý i krásný. Zdroj: Shutterstock.com

Na co měsíčkovou mast?

Léčebné vlastnosti měsíčku spočívají především v antivirotických, antioxidačních a protizánětlivých účincích. Za zmínku také stojí ochrana proti genotoxinům, resp. toxickým složkám ovlivňujícím genetické informace. Měsíčková mast se používá především na různé jizvy, pahýly, ztvrdlou pokožku nohou, loktů i kolen. Ale v podstatě i kdekoli jinde po těle, když pokožka změní elasticitu, často následkem úrazu. Dobře si poradí i se stárnoucí pletí v obličeji a na krku. Regenerační a zvláčňující mast pomáhá i při zánětům na kůži, akné nebo ekzematické pokožce celého těla.

Čím se liší recepty na měsíčkovou mast?

V zásadě jen jedním, a to „mazivem“. Květy měsíčku je nutné smísit s vhodným olejem, máslem nebo jiným tukem, který vlastně jen obohatíme o měsíček samotný. Takovým tukem může být sádlo, bambucké máslo či vazelína.

Měsíčkovu mast vyrobíte raz, dva!

Do 250 g tuku bude potřeba jen dvou hrstí okvětí měsíčku, protože kalichy se nesbírají. Jakýkoliv pevný tuk je napřed nutné rozehřát a přivést k varu, ale neškvařit. Do vroucího tuku vsypte okvětí, zamíchejte a odstavte mimo plotnu do druhého dne. Následujícího dne směs znovu rozehřejte, odstavte, sceďte nečistoty i kousky květů a plňte do uzavíratelných nádobek.

Měsíčková mast může mít různé základní suroviny. Zdroj: Shutterstock.com / Alexander Raths

Olej nebo mast z oleje a vosku

Pokud se rozhodnete použít raději olej, určitě v něm nechejte měsíčková okvětí macerovat minimálně dva týdny. Dokonce je i možné použít olej do základu masti, ale v kombinaci s voskem, který směs zahustí, a proto po zchlazení ztuhne.

Na takovou mast budete potřebovat 200 ml kvalitního, nejlépe zastudena lisovaného, panenského nebo kokosového oleje, 40 g včelího vosku a dvou hrstí okvětí. Po dvoutýdenním macerování měsíčku v oleji sceďte zbytky byliny. Následně rozehřejte olej až k varu a vmíchejte vosk až do jeho rozpuštění. Odstavte z plotny a pořádně zamíchejte, aby se obě suroviny dobře promísily. Plňte do připravených nádob.

Pěkně balená měsíčková mast potěší hned dvakrát. Zdroj: Profimedia

Mast léčí, ale i těší

Rozhodně bych doporučila maličké uzavíratelné skleničky nebo plechové krabičky s víčkem. Takto připravená a balená mast bude nejen vždy po ruce, ale také potěší pěkným vzhledem, a proto se bude báječně hodit i jako drobný dárek.

