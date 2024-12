Odvlhčovače vzduchu jsou v domácnosti velice důležité. Ale zároveň to není úplně nejlevnější investice. Podívejte se, jak si můžete sami vyrobit odvlhčovač vzduchu. Je funkční a bude vás to stát jen pár korun.

Prosinec je v plném proudu, venku je zima, což znamená jen jedno. Sbohem sušení prádla venku na balkóně a okna hezky dokořán. Kdo by v této době, kde je venku pomalu pod nulou, otevíral okna, že? Jenže se tím pádem rodí jeden problém, a tím je vlhkost vzduchu. Když sušíte prádlo doma u topení a nemáte otevřená okna, vlhký vzduch se u vás naakumuluje. To vytváří nepříjemné problémy.

YouTube video, jak si můžete vlastnoručně vyrobit pohlcovač vlhkosti, najdete na kanále Heky.cz - Průvodce džunglí 21. století:

Vlhkost vzduchu

V zimě se to počítá jako samozřejmost. Chcete mít doma zkrátka příjemně vytepleno, aby k vám nešel ten nehezký a štípavý studený vzduch zvenku. Samozřejmě to dává smysl. Jenže to má svá rizika.

Když totiž například sušíte prádlo doma u topení, může se v dané místnosti nahromadit vlhkost. Jelikož máte zavřená okna, vlhký vzduch nemůže cirkulovat a usadí se. Nemusí to být však způsobeno ani sušením prádla, jelikož i z vašeho těla se může uvolňovat vlhkost, například prostřednictvím potu, a tak dále.

close info Jenya Smyk / Shutterstock zoom_in Plísně se mohou objevit například v rohu vaší zdi, omítka se začne odlupovat a dřevěný nábytek by mohl začít plesnivět.

Výslednice těchto situací je velice nepříjemná. Když totiž vlhký vzduch necirkuluje a usadí se, v dané místnosti se vytváří naprosto dokonalé prostředí pro plísně. To může vést například k odlupující se omítce, neestetickým černým skvrnám v rozích zdi a na stropě, nebo pokud máte dřevěný nábytek, k plesnivění a následnému nehezkému odéru dřeva.

A nejedená se jen o smrad a nehezký vzhled dané místnosti, ale i o vaše zdraví. Bakterie a plísně totiž vydávají toxické výpary, které nejsou pro člověka a jeho dýchací ústrojí vůbec zdravé. Jenže co s tím?

Vlastnoruční odvlhčovač vzduchu

V takové situaci je ideálním řešením odvlhčovač vzduchu. Jenže, bohužel žijeme v době inflace, a opravdu kvalitní odvlhčovače rozhodně nestojí pětikorunu. Co ale stojí skoro pětikorunu jsou prostředky, pomocí kterých si můžete funkční odvlhčovač vzduchu vyrobit sami.

Stačí pouze 3 věci. A 2 z nich již pravděpodobně máte doma. A pokud máte kočku, tak se do obchodu vůbec nemusíte vydávat, páč máte vše, co potřebujete.

close info Profimedia zoom_in Stelivo na kočičí záchod má úděl absorbovat vlhkost. Proto vám bude skvělým pomocníkem i při odvlhčování vzduchu.

Jako první je důležité mít k dispozici sůl či jedlou sodu. Nejdůležitější složkou je však stelivo pro kočky. Sůl nasypejte do různých malých mističek. Poté si vezměte staré punčocháče, které v sobě nemají díry a naplňte je stelivem pro kočky.

Zajistěte je pomocí gumičky, rozmístěte sůl i punčochy se stelivem po místnosti, ve které potřebujete absorbovat vlhkost a máte hotovo. Kočičí stelivo, jedlá soda a sůl mají totiž ohromné absorpční schopnosti, které vám pomohou se zbavit vlhkosti vzduchu.

Zdroje: www.lifehacker.com, www.radiozurnal.rozhlas.cz