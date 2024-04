Máte doma často návštěvy? Pak jedno stylové místo k sezení se bude určitě hodit. Tady je postup, jak si ho vyrobíte za pár korun.

Všichni toužíme po společnosti. Prostě se sejít s přáteli, dát si kávu nebo sklenku vína a pořádně si popovídat. Takové hovory by byly více než tíživé, kdyby se odehrávaly „na stojáka“. Proto každá návštěva by měla mít místo, kde by se mohla pohodlně usadit.

Pokud máte doma málo židliček nebo příliš malou sedačku, bude se vám hodit jedno místo k sezení navíc. Pozitivní je, že za něj nemusíte utrácet majlant, ale vyrobíte si ho sami a z věcí, které byste normálně třeba vyhodili do popelnice… O co jde?

Autor Moms Wealth Journey vám ukáže, jak si můžete vyrobit puf z obyčejné lepenky. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Sedák jedna báseň

Taburet je vlastně takový „puclík“, který se dá dobře umístit do kouta v případě návštěvy pak pohotově vytáhnout. Je měkký, pohodlný a stylový. A vy si ho můžete vyrobit ze starého plastového pětilitrového kýble.

Jak na to: Připravte si pětilitrový plastový kýbl s víčkem, dřevěné kolečko o průměru 25 cm, látku, molitanovou metráž, vatelín (polyesterové rouno), lepicí pistoli, nůžky. Máte všechno pohromadě? Můžete se pustit do díla…

close info Profimedia zoom_in Pof si můžete vyrobit z věcí, které najdete doma.

Lepení a zdobení

Nejdříve odstraňte z kýble madlo. Podle víčka obkreslete a vystřihněte kolečko molitanové metráže, které pomocí tavné pistole nalepte na víko kýble. Poté molitanovou metráž nalepte také po stranách a také na dno nádoby.

Na molitanový základ pak nalepte ještě vatelínovou metráž a upravte nůžkami. Máte hotovo? Navrch sedáku nalepte dekorativní látku. Poté odstřihněte ještě zhruba třičtvrtěmetrový pruh látky, který po stranách obšijte a nalepte po všech stranách, ale také na dno kýble. Na závěr na spodní část sedáku nalepte ještě dřevěné (nebo dřevotřískové kolo), které mu dodá stabilitu.

close info Profimedia zoom_in Na puf obšijte pruh látky.

Zužitkování zásob

Pokud chcete, můžete sedák ještě ozdobit krajkou nebo jinou dekorativní aplikací v barvě látky. A máte hotovo! Výroba sedáku není nějak náročná.

Zabere vám maximálně dvě hodiny a zvládne ji i nešika. Dobrá zpráva je, že při výrobě tohoto kousku nábytku můžete zrecyklovat spoustu věcí z půdy, které by vám běžně zabíraly jenom místo.

Zdroje: https://ibuilder-cs.techinfus.com, www.veselebydleni.cz