Ceny energií stáłe stoupají, ale zima se neptá, kolik zaplatíme za topení. Abychom zbytečně neplýtvali a nepouštěli si do bytu chladný vzduch zvenčí, můžeme si snadno vyrobit průvanovník, který je nejen praktický, ale může také ozvláštnit interiér bytu.

Průvanovník není vůbec žádnou novinkou, znali ho už naši předci, jimž se mohlo o zateplených domech a dvoj nebo dokonce trojsklech v oknech jen zdát. Babičky proto ušily nebo upletly válec přesně tak dlouhý, jak široké je okno nebo dveře. Jeho průměr by měl být alespoň deset centimetrů.

Videonávod na výrobu průvanovníku najdete na youtube v kanálu S79 Sewing Studio:

Zdroj: Youtube

Aby se zima nedostala do bytu

Proč? Je to jednoduché. Průvan se do bytu často dostává netěsnostmi ve spodní části oken, ale ještě více pode dveřmi, které jen málokdy dokonale těsní. Průvanovník pak díky své jednoduché, ale dokonalé funkci zamezí chladnému vzduchu, aby se dostal až do bytu. Úspory jsou nasnadě. Méně chladu znamená menší spotřebu energií na vytopení bytu.

Zvládne to i "nešika"

Jak bylo uvedeno, vyrobit základ průvanovníku není složité. Bude stačit ušít jednoduchý válec, který ale musíme také naplnit vhodným materiálem. Může jít například o zbytky starých látek nebo vatu, ale velmi dobrou službu udělají také sypké materiály jako je rýže, obiloviny, nebo dokonce písek.

Tak mohou vzniknout průvanovníky ideální pro použití u vchodových dveří, kde potřebujeme přece jen větší přilnutí jak k zemi, tak i k podlaze. I do těch, které mají sloužit na oknech, je ale vhodné přidat těžší komponenty, aby dobře držely na svém místě.

close info Lee Charlie / Shutterstock zoom_in Teplo v bytě ocení i vaše zvířata

Ozdobte si interiér

Ačkoliv svůj praktický účel splní jakýkoliv průvanovník, jistě si budeme chtít vyrobit ten nejkrásnější, nebo alespoň takový, který se hodí právě do našeho interiéru. Je samozřejmě jen na vás, jaký materiál a jakou barvu látky si na jeho vytvoření vyberete.

Děti budou mít radost z veselých obrázků, elegantní pokoj může ozvláštnit temnější elegantní barva, rustikální interiér zase dovede do dokonalosti kostkovaný průvanovník zavázaný na každém konci krajkou jako bonbon. Možností jsou tisíce a záleží jen na vaší fantazii, kterou variantu zvolíte.

Bude to jezevčík?

Ti zručnější pak mohou dokonce zkusit vyrobit ještě kreativnější tvary. Rozhodnete-li se obal průvanovníku třeba uháčkovat, může vzniknout krásný jezevčík nebo jiné roztomilé zvířátko. Jindy nemusí jít jen o klasický válec, ale okna mohou zdobit malé sešité polštářky nebo háčkované domečky. To už je ale úkol pro opravdové mistry háčku a vlny.

Pamatujte na čištění

U průvanovníku musíme přemýšlet také o tom, že jej budeme muset čas od času vyprat. Zvláště ty, které mají ležet na zemi, budou potřebovat vyprat. Proto si raději ušijte základní tvar z obyčejné látky a ještě jeden “povlak” z ozdobného materiálu.

To platí i v případě, kdy budete chtít dát do oken průvanovník naplněný třeba zmiňovaným obilím. To bychom jistě do pračky nedali. Jako vnitřní část ale můžete také použít starý povlak na polštář - nakonec přece nebude vidět.

Opravdu se to vyplatí

Průvanovník, zvláště ten, který si vlastnoručně vyrobíte ze zbytků látek, je levný a jednoduchý způsob, jak začít ještě dnes šetřit peníze za energie. Jeho výroba není ani složitá, a dokonce ani časově náročná a může vám sloužit dlouhá léta každou zimu. Není to vynikající nápad?

Zdroje: www.kondice.cz, ceskykutil.cz, primanapady.cz