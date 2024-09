Hledáte levný a účinný prostředek na mytí oken? Nemusíte do obchodu ani hledat na internetu konkrétní značky a speciální výrobky. Čistá a lesklá okna budete mít i pomocí docela obyčejných prostředků, které už máte doma.

Máte své fígly na mytí oken?

Jak mýt okna? Na to máme všichni nějaký grif, oblíbený prostředek a také jistě i ten úplně nejlepší hadřík, který nepouští chlupy. Nebo vám tohle všechno chybí a už vás zlobí drahé speciální prostředky a různé zaručené vylepšováky? Mytí oken jistě není žádný zázrak a zvládne jej každý. Výborně to jde i s docela obyčejnými prostředky, a tak nějak postaru.

Jak myjí okna profesionálové? Podívat se na to můžete v tomto příspěvku z YouTube kanálu UNGER Europe.

Zdroj: Youtube

Zbavte okna té největší špíny ještě před mytím

Na okna se můžete vrhnout i s teplou vodou a švédskou utěrkou. Mějte však vždy po ruce ještě i další utěrky a hodí se jich mít několik. Než ale okno navlhčíte, rozhodně se napřed zbavte těch největších nečistot pomocí obyčejného smetáčku. Smeťte prach nejen ze skel, ale hlavně rámů, kování a parapetu.

Dalším nezbytným pomocníkem je hadřík na dobré vysušení okna. Dříve se používala také jelenice nebo zmačkaný novinový papír. Ty všechny stále fungují a velmi snadno a beze šmouh zbaví okno přebytečné vlhkosti a zajistí krásný lesk.

Pak je samozřejmě nutné okno navlhčit a špínu setřít ať už stěrkou nebo vhodným hadříkem. Který z těchto pomůcek a způsobů se vám hodí lépe, je zcela na vás. Nicméně obé je dostatečné a funkční, jen se stěrkou je nutné naučit se zacházet a někdy také koupit kvalitní výrobek, protože i mezi těmito zdánlivě prostými pomůckami mohou být velké rozdíly.

close info Shutterstock zoom_in Ani profesionálové nepoužívají drahé přípravky na mytí oken.

Čím mýt okna pro perfektní výsledek, ale aby to moc nestálo?

Okna rozhodně lze mýt jen teplou vodou, ale chtělo byt to ještě něco dalšího, co pomůže odstranit veškerou odolnější špínu. Pak přichází na scénu ocet. Obyčejný ocet? Ne, neobyčejný ocet!

Je to skutečně velmi dobrý pomocník v úklidu celé domácnosti, má odmašťovací schopnosti, pomáhá rozpouštět různé usazeniny, a to jak na skleněné tabulce, tak na rámech a parapetu. Oproti saponátům je značnou výhodou už to, že není pěnivý.

Na 5 litrů vody použijte alespoň deci běžného octa. I když je octová voda dostatečně účinným prostředkem na mytí oken, vylepšit ji můžete ještě o 3 lžíce alkoholu. Díky tomu budou okna lépe schnout a naleštění bude snazší.

Nechcete, aby vám kyselý octový zápach kazil domácí pohodu? Nebojte se. Ocet je výborný lapač různých zápachů a velmi rychle vyvětrá. Naopak po něm zůstane svěží ovzduší, což je velmi příjemné.

