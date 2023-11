Máte rádi vonné svíčky? Nemusíte za ně vydávat v obchodech horentní a často nesmyslně vysoké finanční částky. Poradíme vám, jak si je můžete vyrobit doma vlastnoručně a za pár kaček.

Patříte ke ctitelům příjemné atmosféry zapálených svíček, které vám zároveň příjemně vyvoní domácnost? Vyrobte si je sami! Koupit svíčku zvládne každý, ale co si udělat své vlastní originální kousky? Postup výroby je poměrně snadný. Zapojit můžete i děti a jistě si společně užijete spoustu zábavy a legrace. Kromě příjemné relaxační činnosti vám výroba svíček přinese hlavně potěšení z vlastnoručně vyrobeného výrobku, ale zároveň se může jednat o budoucí vánoční dárek.

Jak si doma jednoduše vyrobit svíčku se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Recetas Caseras:

Zdroj: Youtube

Zpracujte nedopálený vosk

Základní surovinou k výrobě svíček je samozřejmě vosk. Velice výhodně lze v tomto případě dále zužitkovat všechny nedopálené svíčky. Pokud nemáte dost materiálu, můžete si pořídit hned několik druhů vosku, a to nejen v kamenných obchodech či prodejnách s výtvarnými potřebami, ale najdete je i v nabídce mnoha e-shopů na internetu.

Jaký druh vosku

Nejčastěji se na výrobu svíček používají 4 základní druhy vosků, konkrétně se jedná o parafín, sójový vosk, kokosový vosk a vosk včelí. Nejvíce je k domácí výrobě svíček vhodný sójový vosk, který je stoprocentně přírodní, a navíc hoří až dvakrát déle.

Co budete ještě potřebovat

Kromě výše zmíněného vosku si také připravte nádobky, do nichž budete vosk vylévat. Můžete po očištění zužitkovat i ty z již vypálených svíček. Stejně tak lze využít skleničky od drobných zavařenin či obaly od přesnídávek. Neobejdete se ani bez knotů, plíšků na knoty, špejlí, provázku, nůžek, potravinářského barviva, vonné esence s vaším oblíbeným aroma a pánve či hrnce na rozpuštění vosku.

Toto je základní výbava. Pokud však chcete tvořit i výtvarné dílo, můžete si připravit ozdobné prvky, které můžete dát do vosku na okrasu. Lze použít například drobné kamínky, sušené bylinky či květy nebo zajímavé korálky.

close info shutterstock zoom_in S těmito malými triky zůstane knot přesně tam, kde má.

Nejprve nádoba a knot

Než začnete se samotným zpracováním vosku, je praktické si připravit jednotlivé nádoby, do nichž vložíte knot, který jste předem přivázali na špejli. Jednoduše ji položte vodorovně přes hrdlo lahve tak, aby byl knot ve středu nádoby. Na konci knotu u dna by měl být buď známý kovový plíšek, nebo knot můžete připevnit pomocí tavné pistole. Díky těmto opatřením vám zůstane přesně ve středu svíčky tak, jak je potřeba.

Rozpouštění vosku

Vosk můžete rozehřát přímo ve zvolené nádobě, tedy v pánvi nebo v malém kastrůlku, a to přímo na plotýnce sporáku, nebo ve vodní lázni. Do zvolené nádoby vložte vosk a pomalu ho rozpouštějte, nejlépe za stálého míchání. Skvěle k tomu využijete špejli.

Barvivo a aroma

Ve chvíli, kdy bude vosk zcela rozpuštěný a čirý, vypněte plotýnku a nasypte do něj trochu zvoleného barviva společně s pár kapkami vonného esenciálního oleje. Opět řádně míchejte, dokud se barva rovnoměrně nerozpustí.

close info shutterstock zoom_in Sušené květiny promění vaši svíčku v umělecké dílo.

Nalévejte a dekorujte

Takto připravený vosk můžete začít opatrně nalévat do sklenic s knotem a následně dodat i ozdobné předměty. Nádobka by měla stát na absolutně rovné podložce, kde necháte svíčky dostatečně ztuhnout. Pak stačí už jen zkrátit knot, a to zhruba na 1 centimetr. Jednoduché, že?!

Zdroje: www.regenerace.cz, www.living.iprima.cz, www.blesk.cz