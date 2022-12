Jak vytírat podlahu bez drahého mopu: Udělejte díru do hadru a můžete začít

Jak snadno a rychle dosáhnout opravdu čisté podlahy bez mopu? Chce to jen trochu důvtipu a vytírat chytře. Ptáte se, jak to udělat? Bude vám k tomu stačit jeden jediný střih nůžkami do hadru.

Používáte při vytírání stále raději klasiku v podobě hadru? Máme pro vás tip, jak si tuto činnost zpříjemnit. Budete totiž pánem hadru na koštěti, který si často dělá, co chce, a otravuje nám život jeho věčným omotáváním zpět na koště.

Jak nejlépe na dřevěné podlahy

Na dřevěné podlahy a schody funguje nejlépe lehce navlhčený a řádně vyždímaný hadr. Není od věci tento druh krytiny alespoň jednou za tři roky navoskovat či vyleštit olejem. Podlaha tak déle vysrží v perfektním stavu a získá mnohem větší lesk.

Pokud chcete být šetrní k přírodě, vyrobte si domácí prostředek na mytí podlahy. Budete potřebovat 1 litr vody, 1 litr octa, 3 sáčky černého čaje, 3 sáčky mátového čaje, 2 lžíce dětského olejíčku a 1 lžičku jaru. Postupně přiveďte vodu k bodu varu, vložte do ní sáčky s čajem a nechte je pár hodin louhovat. Následně přidejte zbylé ingredience a dobře vše promíchejte.

K mytí dřevěné podlahy můžete využít čaj. Zdroj: Shutterstock

Co funguje na dlažbu

Častým podlahovým materiálem bývá v bytech i dlažba. Oblíbená je především díky své odolnosti a snadné údržbě. Vytírat ji můžete slabým prostředkem určeným na dlažby, ale perfektně v tomto případě funguje také pára, která dokonale vyčistí i zašlou špínu mezi spárami. Keramickou dlažbu nikdy nečistěte žádným abrazivním či brusným prostředkem. Došlo by k narušení ochranné vrstvy. Na čištění dlažby také výborně funguje ocet, který vás zbaví i případného vodního kamene. Zašedlé spáry lze vybělit pomocí zubního kartáčku, na který nasypete kypřicí prášek.

Chodíte doma po laminátu?

V tomto případě platí stejná pravidla jako u dřevěné podlahy. Vytírejte proto tento materiál vždy jen mírně vlhkým, dobře vyždímaným hadrem, a to vždy po směru jednotlivých lamel.

Abyste se vyhnuli nevzhledným skvrnám, nepoužívejte vosk, laky ani mýdla. Pokud máte laminátovou podlahu v místech, kde hrozí nebezpečí vlhka, naneste na spáry jednu vrstvu impregnace, která podlahu dlouhodobě ochrání před vlhkostí a zakonzervuje její svěží vzhled.

Laminátovou podlahu vytírejte vždy po směru jednotlivých lamel. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Co nejvíce svědčí linu

Jestliže máte doma podlahy z vinylu, linolea či marmolea, je ideálním pomocníkem k jejich mytí vlažná voda smíchaná s čisticím prostředkem určeným na tyto materiály. Nepoužívejte prostředky určené k mytí nádobí. Dvakrát do roka byste tento typ krytiny měli ošetřit leštidlem, které vytvoří ochranný film a značně jí prodlouží životnost.

Jak vytírat bez drahého mopu?

Pokud nechcete utrácet za drahý mop a zároveň nenávidíte stálé ohýbání se k hadru na koštěti, připravte si k ruce nůžky a hadr na vytírání. Uchopte hadr ve středu a ustříhněte tak 1,5 cm špičku. Vznikne vám otvor, kterým navléknete hadr na násadu koštěte. Díky tomu upevníte hadr tak, že už vám z koštěte nikdy nespadne. Pak s ním pracujte podobně jako s mopem. Ušetříte si nejen spoustu času, ale i svá záda.

Inspirovat se můžete ve videu:

Zdroje: www.svetcisteni.cz, www.mojepodlaha.cz, www.tyden.cz