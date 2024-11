Pořízením krbových kamen se mnozí postavili zvyšujícím se cenám energií a neprohloupili. Nejenže jsou taková kamna krásná, ale také umí domov perfektně vytopit, a aby horký vzduch dobře cirkuloval, můžete si pořídit několik šikovných udělátek a místnost také přizpůsobit.

Těšíte se pohledem do žhnoucích plamínků?

Ubránili jste se vysokým cenám energií pořízením krbových kamen? Pohled na mihotající se plamínky zahřejí už od pohledu, ale také fakticky. Příprava dřeva může dát zabrat, ale i to zahřeje, takže bychom měli být asi spíš rádi. Dřevo zahřeje minimálně dvakrát! Vyhřeje ale celý dům?

Významně vám může také pomoci k vytopení celého patra tato jednoduchá věcička. Představí vám jej i tento příspěvek z YouTube kanálu Dom a Záhrada.

Zdroj: Youtube

Praktické větráčky na kamna a výměníky tepla

Jednoduché, že? Ano, tyto větráčky jsou tím nejprostším řešením, jak dostat teplý vzduch do všech koutů vašeho domova. Významně napomohou cirkulaci vzduchu, který by jinak pouze stoupal nahoru. Díky tomu, že má horký vzduch tuto vlastnost, větráček nemusí mít ani pohon, ale funguje právě takto. Je například ideální k tomu, aby hnal teplý vzduch do míst, kde často bojujete se zhoršenou cirkulací či dokonce plísněmi.

Větráčky nemusejí být velké, ale pokud by se vám zdálo, že nestačí, můžete si jich pořídit víc. Nejenže jsou na trhu tyto malé ventilátory se stojánkem, ale existují i magnetické. Díky tomu je možné umístit je do jakékoli výšky přímo na rouru pokračující z kamen do komínu.

Kromě tohoto můžete na rouru instalovat také výměník tepla. Jde o prvek, který se stane součástí odvodu tepla do komína, a je to část kovová, která má množství drobnějších prvků. Tím se ohřívá větší povrch a ve větším množství tepla sálá do pokoje.

Víte, jaké dřevo používat?

Kromě těchto skvělých pomocníků je třeba zmínit i různou výhřevnost dřeva. Lidé často dělají chybu například tím, že používají spíš měkké dřevo a malé kousky. To se hodí pouze k rozdělání ohně. Domnívají se, že takto šetří. Nicméně měkké dřevo, a navíc najemno naštípané, hoří velmi rychle, zatímco silné poleno tvrdého dřeva bude hořet hodiny.

Velmi důležité je také vysušení dřeva. Rozhodně se nepoužívá dřevo letos kácené, ale minimálně rok, ideálně dva vysušené.

Dřevo Výhřevnost (kWh/m³) Délka hoření Topol 1400–1600 Krátká, rychle hoří Smrk 1500–1700 Krátká, rychle hoří Olše 1600–1800 Krátká, rychle hoří Borovice 1600–1800 Krátká, rychle hoří, prská Modřín 1700–1900 Krátká, intenzivní hoření, rychle hoří Bříza 1900–2100 Střední, hoří čistě Jasan 2000–2200 Dlouhá, stabilní hoření Buk 2100–2300 Dlouhá, stabilní hoření Dub 2100–2300 Dlouhá, stabilní hoření Habr 2300–2500 Velmi dlouhá, intenzivní hoření

Zdroje: give.cz, ceskestavby.cz