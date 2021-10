Jak využít znovu igelitky? Ozdobný věnec na dveře vám vydrží celou zimu

Naštěstí je trend plastových tašek na ústupu. V současné době jsou často nahrazovány těmi papírovými či plátěnými a své významné místo zaujímají opět staré dobré „síťovky“. Přesto se každému z nás doma povalují staré igelitky. Co s nimi a jak je dále využít? Máme pro vás několik fajn tipů!

Průměrná spotřeba v EU je kolem 200 igelitových tašek na jednoho člověka ročně. O snížení jejich spotřeby se snaží i vláda, která je nechala před několika lety zpoplatnit. Přesto je jich mezi námi stále velmi mnoho a určitě je máte doma i vy. A protože jistě nikomu není lhostejné naše životní prostředí a množství vyhozených plastů, které stále více zatěžují přírodu, je fajn nepotřebné igelitky dále šikovným způsobem využít.

Vyrobte si dekorativní věnec

Ozdobný věnec na vchodové dveře, který vydrží nepříznivé počasí, se hodí vždycky. A k jeho výrobě se vám náramně hodí právě nepotřebné igelitové tašky či sáčky. Ať už ty tenké, které budou ve výsledku vypadat jako jemný tyl, nebo ty ze silnějšího materiálu, z nichž můžete kreativně vytvářet různé květiny, ozdobné kuličky či krásně vypadající třásně. Když zapojíte fantazii, můžete plast kombinovat i s jinými materiály, jako jsou papír, látka i usušené rostliny. Nejprve nastříhejte z plastových tašek pruhy a obalte jimi základ věnce tak, aby nikde neprosvítal. Můžete udělat věnec buď jednobarevný, nebo ho oživte i pravidelně či náhodně zařazeným pruhem jiné barvy. Poté se pusťte do samotného zdobení, vše je již čistě na vás. Na plastu drží dobře hmota tavné pistole, takže klidně věnec polepte i nepotřebnými knoflíky, sklíčky či kamínky.

. Vyrobte si třeba omyvatelné prostírání na stůl či podložky pod hrneček. Zdroj: profimedia.cz

Uháčkujte si cokoliv, třeba i prostírání

Tady se vám náramně hodí igelitky z měkčího, ale současně nepříliš jemného materiálu. Když je nastříháte na proužky asi tak půl centimetru silné, můžete s nimi naložit jako s bavlnkami na háčkování nebo i jako s vlnou na pletení. Vyrobte si třeba omyvatelné prostírání na stůl či podložky pod hrneček, krásně se vám hodí i na stůl, který máte na terase či zahradě.

Kancelářský stojánek na propisky a tužky

Jednotlivé plastové tašky opět nastříhejte na pruhy. Ty pak stačí jen po délce smotat a zakroutit a následně slepit tavnou pistolí postupně řádek po řádku do tvaru nádoby, kterou chcete mít na svém pracovním stole. Je jen na vás, jak silné pruhy uděláte. Ovlivní to sílu stěn stojánku a také to, jak rychle vám půjde práce od ruky. Začněte výrobou základového kolečka a ve chvíli, kdy budete spokojeni s jeho šířkou, začněte zvedat do výšky obvodové stěny. Stojánek můžete mít jen z plastu, ale klidně si ho můžete ozdobit třeba mušličkami, kamínky nebo různými třpytkami.

Praktický obal na svačinu

Jde o jednoduchý obal na sandwich nebo krajíc chleba, který vaše děti nosívají pravidelně do školy na svačinu. Jedná se o náhradu igelitových pytlíků, potravinových fólií a papírových sáčků. Obal můžete využít i místo klasického servírovacího ubrousku. A jeho výhoda? Možnost opakovaného použití. Výroba je naprosto snadná a zvládnou ji s vámi i děti, tak je klidně zapojte.

Co budete potřebovat

2 tenké igelitové tašky a 1 silnou

pečicí papír

tuhé lepidlo

žehličku

bavlnku

suchý zip

nůžky

jehlu na šití

nevyužitou starou látku nebo starší tričko či vyřazenou košili

pravítko a tužku

Postup výroby

Plastové tašky uhlaďte a ustřihněte jim obě ucha i dno. Nahřejte žehličku na první stupeň. Igelitky položte na sebe a vložte mezi ně dvě vrstvy pečicího papíru, poté je důkladně zažehlete, jen si dejte pozor, aby se příliš nesmrskly. Proto jsou lepší silnější igelitky, které se při zažehlování nebudou mít tendenci tolik zmenšovat. Zažehlené igelitky vytvarujte postupně do čtverce. Klidně si vezměte na pomoc pravítko a nůžky. Potom rozprostřete připravenou látku a položte na ni igelitový čtverec. Pokud je to nutné, látku upravte do potřebné velikosti. Látka by měla igelitový čtverec přesahovat zhruba o dva až tři centimetry.

Sendvič se do obalu zabaluje jako do dopisní obálky. Zdroj: profimedia.cz

Okraje igelitu potřete tuhým lepidlem, ohněte látku a nalepte. Jde pouze o dočasnou fixaci, aby se vám snadněji pracovalo. Poté navlékněte bavlnku do jehly a okraje celého obalu na svačinu obšijte klasickým smyčkovým stehem. Připravte si dva kousky suchého zipu, přičemž tu část se zoubky přišijte směrem dovnitř. Jeden suchý zip našijte do levého rohu a jeden do pravého rohu. Část se semišem našijte z vnější strany do protilehlých rohů. A máte hotovo! Sendvič se do obalu zabaluje jako do dopisní obálky.

