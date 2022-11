Prázdné lahve od aviváže nikdy hned nevyhazujte. Uděláte s nimi zázraky. Jak?

Aviváž je součástí moderního praní. Propůjčuje prádlu jemnost, vůni a nádhernou texturu. A nejen to! I prázdná lahev od aviváže vám může ještě skvěle posloužit.

Prázdná lahev (nebo chcete-li dóza) od aviváže nikdy není úplně prázdná. Pokud se podíváte pořádně, na stěnách balení je ještě spousta přípravku, který můžete bohatě využít.

Dostanete se k němu jednoduše, když láhev vypláchnete vodou. Je to jednoduché. Naplníte lahev vodou, uzavřete a několikrát důrazně protřepte. Co vám z toho vznikne? Ředěná aviváž s vodou. Na praní je to už málo, ale je spousta věcí, kde tenhle voňavý roztok využijete.

Vyrobte si bytový parfém

Aviváž s vodou vám poskytne základ bytového parfému. Stačí, když ho vlijete do rozprašovače na květiny (koupíte ho v domácích potřebách), zašroubujete a máte hned krásnou voňavou mlhu, která vás v zimních měsících přenese do květinového ráje.

Náš tip

Zkuste vůni rozstříkat po místnosti předtím, než přijde návštěva. Váš domov bude působit svěže a útulně.

Aviváž je skvělý domácí pomocník. Zdroj: Profimedia

Použijte ji jako pohlcovač pachů

Aviváž je voňavá záležitost. A i když je ředěná vodou, její síla parfemace neutuchá. Využijte toho a použijte roztok jako pohlcovač pachů. Nastříkejte ho třeba na starší sedačku. Starožitné kousky totiž mají tendenci mít svůj určitý pach. A i když o ně pečujete jako o oko v hlavě, určitou zatuchlost jim zkrátka nemůžete vzít. Maximálně ji přebít avivážovým roztokem. Ten vám mimochodem pomůže i při osvěžení jiných doplňků, třeba starých závěsů (zejména v nevětraných místnostech či u kuřáků).

Náplň difuzéru můžete nahradit i aviváží. Zdroj: Profimedia

Použijte aviváž na údržbu sprchového koutu

Ředěnou aviváž můžete použít i jako čisticí prostředek při údržbě sprchových koutů. Máte doma tvrdou vodu? Pak se na obkladech a skle dveří dělají často „kapičky“, které jdou velmi špatně odstranit. Zkuste je umýt hadrem, který jste předtím namočili v ředěné aviváži. Uvidíte, že po znečištěných plochách nebude ani památka.

Svěřte aviváži špinavá okna

Zbytek aviváže použijte jako klasický přípravek na mytí oken a zrcadel. Stačí zředěnou aviváž nastříkat na sklo, setřít a doleštit suchou utěrkou z mikrovlákna. Pozitivní je, že aviváž nezanechává po sobě na skle šmouhy, takže vaše okna budou krásně čistá jako výkladní skříň.

Aviváž vyblýská zrcadla. Zdroj: Profimedia

