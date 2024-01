Vyhazujete doma zbylý lógr? Možná je to škoda, můžete ho totiž znovu použít k úplně jiným účelům.

Když se dnes doma ptáme návštěvy, jestli si dají kávu, v naprosté většině případů už nemyslíme turka ani rozpustnou. V českých domácnostech se zabydlely automatické i pákové kávovary, frenchpressy, aeropressy, překapávače i moka konvičky. A spolu s nimi taky mlýnky a zrna nejrůznějších druhů. Čím víc kávy ale uvaříte, tím víc lógru zbyde. Můžete ho samozřejmě vyhodit. Byla by to ale škoda, protože má spoustu jiného využití.

Zdroj: Youtube

Pomocník v zahradě

Kdo má zahradu, má vyhráno. Lógr totiž rozhodně patří do kompostu, protože se nejen dobře rozloží, ale také ho obohatí o spoustu prospěšných látek. A žížaly se po něm prý můžou utlouct. Použijete ho ale i jako koncentrované hnojivo k rostlinám, které mají rády kyselejší půdu, jako jsou rododendrony, azalky, a smíchaný se zeminou prospěje taky zelenině. Kávová sedlina prý navíc odrazuje škůdce, a podle některých zdrojů je dokonce toxická pro slimáky. Zkuste ji rozsypat kolem záhonu nebo konkrétních rostlin a sami se přesvědčte, jestli tento trik zafunguje.

close info Nor Gal zoom_in Lógr perfektně zužitkujete do kompostu

Rovnou do koupelny

Vyhazování ale není nutné ani v případě, že žijete v bytě a o zahrádce si můžete nechat leda zdát. Sedlinu s sebou vezměte z kuchyně do koupelny a udělejte si kávový peeling nebo zábal. I vylouhovaná zrna obsahují spoustu minerálů a prospěšných olejů (ostatně z lógru se i průmyslově lisuje kávový olej, který se používá v kosmetice), a pokud s nimi budete chvíli potírat pokožku těla či obličeje, jen vám to prospěje. Složky obsažené v kávě prý navíc pomáhají odstraňovat celulitidu.

Množství olejů prospívá i suchým a poškozeným vlasům, které vyživí a vrátí jim lesk. Druhý nálev z kávy použijte jako přeliv, případně vlasy v kávě namočte, zabalte do nahřátého ručníku a nechte působit klidně přes noc. Stejně tak můžete do vlasů vmasírovat rovnou lógr. Uvolní se z něj kofein, který zabraňuje padání.

close info ME Image zoom_in Kávová sedlina obsahuje ještě spoustu prospěšných olejů, které pokožku krásně vyživí

Proti zápachu

Celá zrnka, ale i suchá sedlina, velmi dobře nasávají nejrůznější pachy. Právě proto v parfumerii najdete často misku kávových zrn. Při výběru stačí přivonět a káva vám nos „vyčistí“, abyste mohli zkoušet vůně dál. Stejně to funguje i doma, kde kávu můžete v misce dát třeba do ledničky, spíže nebo botníku. Nasaje nepříjemné zápachy a pak stačí jen jednou za týden vyměnit náplň za čerstvou. To samé pak platí o pachu uchyceném na rukou – promněte je usušeným lógrem a bude pryč.

Na odolné skvrny

Nechali jste někdy vypláchnutý lógr z kávovaru ležet ve dřezu nebo v misce? Usazeniny z nich budete drhnout ještě dlouho. Když ale přidáte trochu síly, funguje kávová sedlina úplně naopak. Dobře totiž čistí vodní kámen a zabarvení z vany, umyvadla či dřezu. Stačí posypat kávou, vzít do ruky obyčejnou houbičku a pustit se do čištění. Odolnější skvrny a vodní kámen pak můžete zkusit vyčistit polovinou citronu posypanou usušeným lógrem. Po čištění ale nezapomeňte všechno pečlivě opláchnout.

Trocha barvy

I když ji vylouhujete, funguje káva pořád jako slušné barvivo a nejvíc zábavy si s ní asi užijete s dětmi. Když z lógru vyrobíte „druháka“, tedy další nálev, můžete v něm třeba batikovat trička nebo barvit velikonoční vajíčka. Uvařená ponořte do horkého nálevu, případně nechte syrová vařit alespoň 15 minut. Nejlépe ale bude samozřejmě fungovat na bílá vejce, na hnědých velkou parádu neudělá.

Dobře se hodí i při přípravě falešného pergamenu. Stačí list papíru potřít nebo houbičkou na nádobí puťupkat druhým kávovým nálevem, nechat zaschnout a můžete se pustit do výroby starých listin nebo tajemných vzkazů k pirátskému pokladu.

Šance pro kapsle

Kávové kapsle jsou bezpochyby tou nejpohodlnější variantou domácí přípravy kávy. Nemusíte nic mlít, nic odměřovat, prostě jen kapsli zasunete do automatického kávovaru, necháte si připravit kávu a je hotovo. Nebo není, protože pak je potřeba kapsli vyhodit. Kam? Do směsného odpadu, v kousku plastu nebo hliníku je totiž zabalená zbylá sedlina, a tak není možné třídit ho s běžným plastem. A bohužel tak z naší pohodlnosti vzniká velké množství odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Právě s tím se snaží bojovat některé organizace a tak už dnes funguje i systém sběru použitých kapslí. Stačí si je nastřádat a pak je odnést do sběrného boxu. U nás je zatím většinou najdete ve větších supermarketech Tesco a vyčištěné obaly se pak recyklují jako jiné plasty. Vlastní hliníkové kapsle pak recykluje firma Nespresso a ty můžete přinést přímo do prodejny. Vznikají z nich kolekce šperků, ale materiál především dál poslouží třeba na výrobu součástek či plechovek.

close info SergeyKlopotov zoom_in Kávové kapsle nejsou příliš ekologické

Zatopte si kávou

Množství kávového odpadu, které produkují za jediný den kavárny i kávovary na různých místech, od domácností přes kanceláře po školy, nedalo spát někdejšímu londýnskému studentovi architektury. Arthur Kay tak v roce 2013 založil společnost Bio-Bean, která začala kávovou sedlinu z kaváren a dalších míst vybírat, případně vykupovat a vyráběla z ní pelety na topení. Na začátku objížděl kavárny na kole a experimentoval, za pár let už postavil první továrnu na kávové pelety na světě. Jsou podobné těm pilinovým, ale prý mnohem výhřevnější a navíc ekologičtější, protože k jejich výrobě využijete něco, co by se jinak vyhodilo. Společnost postupně investovala do vývoje takzvané druhé generace biopaliv a za svou ekologickou činnost získala hned několik významných ocenění, včetně Ceny starosty Londýna. Loni firmu koupila společnost Evar Composting, dál ale pokračuje ve výrobě pelet, stejně jako ve vývoji efektivního zpracování kávové sedliny na bionaftu.

Tip na kávový olej

Kávový olej si můžete připravit také doma. Jeho výroba je velmi jednoduchá. 50 g vysušeného kávového lógru zalijete 150 ml mandlového, olivového či jiného pro kosmetické účely vhodného oleje a necháte zhruba 4 týdny louhovat. Pak ho pouze scedíte do uzavíratelné lahvičky. Využijete ho nejen jako tělový olej, který prokrvuje a zpevňuje pokožku, ale také na ošetření pokožky kolem očí. Kofein, který obsahuje, vám pomůže zbavit se kruhů pod očima. Zbylý olejem promaštěný lógr ještě bude skvělým peelingem.

close info archiv časopis Receptář zoom_in Lednové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář