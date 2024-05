Jednou za čas se rozhodneme, že si náš byt zaslouží změnu. Jednou z poměrně jednoduchých a velmi efektivních metod je výměna tapet. Asi vždy přitom pár metrů zbyde a nevíme, co s ní. Určitě by ale byla škoda neupotřebenou tapetu vyhodit. Můžeme ji upotřebit mnoha způsoby.

Tapetování je znovu v módě, a i když už většinou nepokrýváme tímto materiálem všechny zdi pokoje, jedna větší takto ozdobená plocha udělá ohromnou službu a dovede interiér k dokonalosti. K tomu ostatně mohou pomoci i zbytky tapety, jimiž dozdobíme další místa nebo předměty. Posuďte sami.

Jak na zbytky tapet? Poradí video na youtube od DIY Diana:

Zdroj: Youtube

Umocněte dojem detailem

Rozhodli jste se vnést do místnosti například zelenou barvu právě prostřednictvím tapety? Ostatní zdi zůstanou bílé, a tak vše krásně vynikne, ale celek působí lehce a světle. Co kdybychom ale ze zbytku tapety vytvořili jednoduchým způsobem ještě stínítko třeba na již nevyužívanou lampičku, kterou pak postavíme k protilehlé stěně místnosti? Není to krásné?

Vitrina vám poděkuje

Možná máte interiér vybavený v jemně historizujícím stylu a k takové pohodě patří také vitrina s vystaveným nádobím a hlavně krásným sklem. Pokud vám zbylo dost tapety na to, abyste jí opatřili celou zadní viditelnou část takového kusu nábytku, pak s chutí do toho.

Prostor za policemi se tím oživí, skleník opatrnou instalací tapety nezničíte a místnost dostane krásně sladěnou podobu.

Jednoduchý efektní obraz

Pokud si netroufnete na podobné úpravy nábytku, pak není vyloučeno ani mnohem jednodušší doplnění interiéru zbytkem tapety, zvláště pokud se jedná o designové vzorované kousky. Objevují se na zdi například větší květy?

Pak klidně na zbylém kousku tapety najděte ucelený kousek vzoru, ten pak stačí opatrně vystříhnout a vsadit třeba do moderního klipového rámečku na obrazy nebo fotografie. Uvidíte, jakou to udělá na zdi parádu.

Krásný balicí papír

Milovníci krásně upravených dárků, jejichž dokonalým zabalením vzdáváme hold obdarovanému a dokazujeme, že nám na něm skutečně záleží, mohou zbytky krásných tapet využít právě k tomuto účelu.

Místo toho, aby ozdobný a často velmi kvalitní materiál skončil bez užitku ve sběru, nebo dokonce v kontejneru na odpad, bude z něj mít někdo vám milý opravdovou radost.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Tapety se vrací do módy, využijte je do posleního zbytečku

Na police doma i venku

Zbytky tapet můžeme využít také v komoře, v garáži, nebo dokonce na zahradě. Kdo říká, že tato místa si nezaslouží péči a trochu estetiky? Pokud nechcete dopustit, aby se nové police, na které pokládáme zásoby jídla, nářadí nebo v nichž čekají květináče na svoji další příležitost, zbytečně přišly k úhoně, pak bude dobrým řešením potáhnout je právě již jinak nevyužitelným kusem tapety.

Bavte se s dětmi

Většinou jde o poměrně pevný papír, ze kterého lze s dětmi vyrobit úchvatné kousky. Můžeme si najít třeba na internetu návody na spoustu origami výrobků a pustit se do práce. Ze zbylých tapet pak vzniknou krásné krabičky na pastelky, ozdobná pouzdra a podobně.

Úložné krabice jako za stovky korun

Možná máte doma kromě zbytků tapet také staré krabice od bot, které by se “ještě někdy mohly hodit”. Tak právě teď přichází jejich slavná chvíle.

Polepené dekorativní tapetou dostanou úplně jinou podobu a místo vzadu v komoře, umístěné tak, aby nepřekážely, mohou najednou posloužit jako odkladiště pro drobnosti třeba v ložnici, kde mohou bez studu stát na skříni a ještě udělají spoustu dobré práce i ozdoby. Není třeba vyhazovat zdánlivě nepotřebné věci, stačí trochu fantazie a můžete je proměnit v ozdobu celého bytu.

Zdroje: www.woodchipandmagnolia.co.uk, blog.spoonflower.com