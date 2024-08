Plastové kelímky jsou často považovány za jednorázové nádobí určené k rychlému použití a následnému vyhození. Ve skutečnosti ale mají mnohem větší potenciál, než si myslíte! Vyzkoušejte tyto geniální způsoby, díky kterým můžete plastové kelímky využívat opakovaně jak v domácnosti, tak i na zahradě.

V dnešní době, kdy je snaha o udržitelnost a recyklaci čím dál důležitější, byste se měli zaměřit na to, jak tyto zdánlivě obyčejné předměty využít opakovaně. Možná vás to překvapí, ale plastové kelímky opravdu mohou usnadnit váš každodenní život, přinést pořádek do vašeho pracovního prostoru, nebo dokonce podpořit růst vašich rostlin. S trochou fantazie a kreativity je snadno proměníte v praktické a kreativní pomocníky!

Vyrobte si z plastových kelímků až 3 různé vychytávky do domácnosti podle jednoduchého video návodu na YouTube, na kanálu Cool and creative craft ideas:

Zdroj: Youtube

Organizér na psací potřeby

Máte doma na stole neustále rozházené tužky, pera a jiné psací potřeby? Použijte plastové kelímky jako praktické organizéry! Můžete je ozdobit barvami, nálepkami nebo papírem, aby ladily s vaším pracovním prostorem. Tento jednoduchý trik vám pomůže udržet čistotu a pořádek na pracovním stole, což zaručeně zlepší i vaši produktivitu.

close info Akhmad Dody Firmansyah / Shutterstock.com zoom_in Originální stojánek na tužky či fixy vyrobíte snadno z věcí, co máte doma.

Domácí výroba svíček

Plastový kelímek můžete využít i jako formu pro výrobu svíčky. Stačí do něj nalít roztavený vosk s knotem a nechat ztuhnout. S celkovou výrobou svíčky si ovšem můžete velmi pohrát. Kombinujte různé barvy vosku, přidávejte esenciální vůně nebo do stran kelímku umístěte usušené květiny, které vytvoří na svíčce originální vzhled. Ztuhlé svíčky pak vyjměte z kelímku, zapalte a už si jen užívejte příjemnou večerní atmosféru.

Malířská paleta z kelímků

Pro malé umělce doma můžete plastové kelímky proměnit v praktické malířské palety. Do každého kelímku pak nalijte jinou barvu, případně nechte některé kelímky prázdné, aby sloužily k míchání zcela nových barev. Po dokončení malování plastové kelímky umyjte a v jednom z nich nechte odmočit použité štětce.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Plastové kelímky skvěle poslouží i při barvení vajíček.

Stavebnice pro děti

Plastové kelímky lze použít také jako základ pro dětské hry. Děti si je nejdříve mohou jakkoliv pomalovat, a poté je stavět na sebe či z nich tvořit různé konstrukce. Rozvíjejí si tak svou kreativitu, logické myšlení i motorické dovednosti. Je to zkrátka zábavný a levný způsob, kterým děti zaručeně zabavíte!

Formy na nanuky

Nyní jistě oceníte možnost vyrobit si vlastní ledové nanuky. Do kelímků proto nalijte ochucenou vodu nebo smetanovou směs, přidejte kousky ovoce a vložte do mrazáku. Po chvilce v chladu zapíchněte ještě dřívko, díky čemuž po úplném zmražení získáte osvěžující zmrzlinu do horkých letních dnů. Můžete ovšem experimentovat i s různými přísadami jako jsou bylinky nebo dokonce jedlé květy, a vytvořit tak jedinečné kombinace chutí.

close info margouillat photo / Shutterstock zoom_in Pokud nechcete kupovat speciální tvořítka, vystačíte si i s plastovými kelímky od jogurtu.

Květináče pro sazenice

Plastové kelímky se skvěle hodí rovněž jako květináče pro sazenice. Stačí zespoda kelímku udělat několik děr, aby voda mohla odtékat, a naplnit je zeminou. Tento jednoduchý květináček tak umožní vašim rostlinkám krásně růst, než je přesadíte do většího květináče nebo na zahradu. Díky průhlednosti kelímků budete navíc moct sledovat vývoj kořenového systému a včas zjistit, kdy je třeba rostlinky přesadit.

Ochrana malých sazenic

Jakmile sazenice budou dostatečně velké, abyste je přesadili na záhon, tyto plastové květináčky ještě za žádnou cenu nevyhazujte! Úžasně vám totiž poslouží také k ochraně těchto sazenic na zahradě. Pouze je kelímkem přiklopte, čímž mladé rostlinky ochráníte před škůdci, silným větrem nebo prudkým deštěm. Tato ochrana je velmi důležitá zejména v prvních týdnech růstu, kdy jsou rostlinky nejzranitelnější.

close info Profimedia zoom_in V plastovém kelímku se sazenicím krásně povede.

Kompostéry do malého prostoru

Pro milovníky zahradničení jsou plastové kelímky skvělým nástrojem pro vytvoření mini kompostérů. Ty jsou ideální pro malé zahrady nebo balkóny, kde není dostatek prostoru pro velký kompostér. Do kelímků vložte organický odpad a umístěte je na slunné místo. Postupně se organický materiál rozloží a vytvoří tak kvalitní kompost pro vaše rostliny.

Zásobník do dílny

V dílně oceníte plastové kelímky jako praktické zásobníky na drobné nářadí jako jsou šroubky, hřebíky nebo matice. Díky průhlednému materiálu budete mít vždy přehled o obsahu, čímž si zachováte i pořádek v místnosti. Můžete je také označit štítky pro lepší přehlednost a snadné hledání potřebného materiálu. V případě potřeby je lze snadno přemístit a vzít si z nich to, co zrovna potřebujete.

close info Profimedia zoom_in Nemáte organizér na šroubky? Nevadí! Dejte je do plastových kelímků.

Osvětlení večerního posezení

Rádi sedíte do noci venku a užíváte si letní pohodu? Vyrobte si z plastových kelímků decentní osvětlení, které přispěje k uvolněné atmosféře. Plastové kelímky nejdříve celé nabarvěte, a poté zespoda udělejte díru, kterou provlíkněte LED žárovičku na řetězu, což krásně rozptýlí světlo.

Zdroje: housedigest.com, blog.solocup.com, udrzitelnyobal.cz