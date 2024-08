Patříte mezi milovníky Prosecca a hromadí se vám doma od něj prázdné lahve? Ušetřete si cestu ke kontejnerům, máme pro vás pár tipů, jak je můžete ještě šikovně využít.

Vdechněte prázdným lahvím od prosecca nový život a využijte jejich elegantní tvar. S trochou kreativity se z nich ještě mohou stát stylové doplňky do vašeho domova. Ať už jste zkušený kutil nebo začátečník, jednoduchými způsoby lze proměnit obyčejnou láhev ve výjimečný kousek.

Jak upcyklovat staré použité lahve od vína? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Nikki Cole Creates:

Zdroj: Youtube

Prosecco je oblíbené

Když přijde na to, že si v létě dáme skleničku, mnozí z nás s radostí sáhnou po Proseccu. Milují ho nejen ženy, ale i mnozí muži. A jeho popularita s každým dalším rokem stále roste, a to po celém světě. Díky své specifické a prvotřídní chuti, kterou je prosecco proslulé, je cenově příznivější alternativou šampaňského. A když už si na tomto lahodném nápoji pochutnáte, využijte i zbylou prázdnou lahev! Co vše z ní můžete vytvořit?

Originální váza

Nejprve láhev důkladně umyjte od zbytku nápoje a zbavte se etikety. Pro odstranění odolnějších nálepek můžete láhev namočit do teplé vody s tekutým mýdlem. Stejně tak funguje umytí lahví v myčce. V tuto chvíli máte hotovo!

Stačí naplnit lahev vodou a vložit do ní květinu. Můžete zvolit i variantu se sušenými květy. Pokud si však chcete ještě trochu „pohrát“ a vázu, jak se říká „vytunit“, lze ji zvenku odekorovat. Můžete na ni nalepit pomocí tavné pistole různé ozdoby, anebo ji obmotat provázkem, lýkem, či okrasnou stuhou. Je také možné vyrobit několik lahví a vytvořit z nich bohatou dekorační kompozici.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Z prázdných lahví lze vyrobit originální vázu.

Láhev jako svícen

Pokud si chcete vytvořit jedinečný a stylový svícen, láhev od Prosecca je k tomu naprosto ideální. Opět ji pečlivě omyjte a zbavte všech polepů. Nechte ji také řádně vyschnout a poté můžete začít tvořit. Pokud chcete lahev ponechat v původním stavu bez povrchové úpravy, lze do ní nasypat drobné kamínky, korálky, či písek.

Nakonec do prázdného hrdla umístěte svíci. Když takto proměníte více proseccových lahví a naaranžujte je dohromady na zvoleném místě, získáte originální ozdobný svícen. Lahve je možné také natřít barvou, nakreslit na ně různé vzory, napsat oblíbené citáty, anebo je můžete také polepit.

Kuchyňské zásobníky

Lahve můžete též použít jako zásobníky na rýži, čočku nebo třeba cukr. Po odstranění etiket a řádného omytí nechte lahve oschnout a poté je natřete barvou v odstínu, který vám bude ladit s ostatními doplňky. Pak lze na každou láhev napsat název, abyste věděli, co která obsahuje.

close info Ludovic Farine / Shutterstock zoom_in Pokud si chcete vytvořit jedinečný a stylový svícen, láhev od Prosecca je k tomu naprosto ideální.

Láhev jako nosník polic

Láhve od prosecca velice dobře poslouží i k výrobě jednoduché poličky pro lehčí věci. Kromě nich budete potřebovat pár prken, masivu, nebo co máte zrovna doma po ruce. Láhve zde budou sloužit jako základní nosník dřevěných polic. Připevněte je vždy po dvou na kraje prken a pak na ně přidělejte další poličku. Tímto způsobem si vyrobte potřebný počet pater. Vznikne vám praktický regál.

Zdroje: www.express.co.uk, www.designlive.cz, www.citymagazine.si