Kupujeme je zásadně v páru, ale zdá se, že jejich největší zálibou je schovávání se na těch nejméně očekávatelných místech. O čem je řeč? Přece o ponožkách, které po čase zůstávají z neznámých důvodů osamocené. Jak využít ty z páru, které zbydou po ztracené “partnerce”? Možností je spousta.

Pomiňme nyní skutečnost, že díky současné době není problém obléci si na každou nohu jinou ponožku a vydávat to za nejnovější módní výstřelek. I to je samozřejmě možné, a kdo si libuje v takových experimentech, má po starostech. Bude stačit vybrat alespoň stejně dlouhé ponožky a na jejich barvě ani vzoru pak už záležet nebude. Jenomže ne všichni máme odvahu se takto odlišovat a ne vždy je to také vhodné. Proto si ukažme některé triky, které využijí právě osamocené ponožky.

Chodíte rádi bez pantoflí a vaše děti nesnáší bačkory? Udělejte si podle návodu na youtube na kanálu Řeknijak ponožky, ve kterých nikdy neuklouznete:

Bezpečné luxování

Představme si situaci, kdy nám upadne drobný předmět, třeba šroubek nebo malý přívěsek na krk, který nemůžeme najít, ať děláme, co děláme. Jedinou a poslední možností je přinést vysavač a pokusit se ztracenou drobnost najít alespoň s jeho pomocí. Co to ale znamená? Po vyluxování je třeba vysypat sáček nebo nádobku na prach a pěkně pečlivě prosít celý její obsah. Nebo ne? Jistě že je tady ještě jedno snadnější řešení. Sundejte z konce hadice vysavače hubici a nasaďte na ni ponožku. Prach jí projde, ale větší předmět se díky vytvářenému podtlaku na ponožku přichytí a je po starostech.

Ideální prachovka

Budeme-li se bavit o úklidu, jsou právě ponožky ideální náhradou prachovek, zvláště pak ty “chlupaté”. Stačí si ji navléknout na ruku a stírání prachu bude tak jednoduché, jako nikdy dříve. Stejně tak se hodí při mytí koupelny a dalších předmětů. Stačí navléknout, pokapat čisticím prostředkem, který je bezpečný pro pokožku a pustit se do práce.

Místo látkového sáčku

Ponožka také dobře poslouží jako velký sáček, podobný tomu čajovému. Můžeme do ní vložit třeba zbytky mýdla, pokud stále ještě používáme to klasické pevné, lze do nich vložit kvítky, které mají krásně provonět šatní skříň nebo jiné menší prostory, v dobře vypraných ponožkách můžeme dokonce skladovat také vyloupané ořechy nebo bylinky na zimu – zkrátka cokoliv nás napadne.

Ponožka jako lék? Vlastně proč ne...

A pak je tady ještě jedno výborné využití. Mnozí již znají výhody nahřátého obilí, které funguje jako první pomoc například při bolestech břicha a podobně. Můžeme si buď v obchodě za celkem vysokou cenu koupit nejrůznější plyšáky, nebo i obyčejnější tvary, naplněné materiálem, vhodným k akumulaci a dlouhodobému uvolňování tepla. Nebo využijeme právě nepotřebnou ponožku, do které nasypeme třeba rýži, nahoře zavážeme na uzel (ti pečlivější ji mohou zašít) a je hotovo. Pak už stačí takovou ponožku na chvíli zahřát v mikrovlnné troubě a o zdroj tepla na dlouhé desítky minut máme postaráno. Napadají vás i další možnosti využití nespárovatelných ponožek? Určitě ano, tak už je nevyhazujte.

