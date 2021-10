Jak využít prošlé potraviny: Majonézu, olej i mléko lze ještě šikovně upotřebit

Zdroj: New Africa / Shutterstock

Zdroj: New Africa / Shutterstock

Kupujete všeho tak akorát, anebo často vyhazujete prošlé mléko nebo olej? Některé prošlé potraviny lze jednoduše upotřebit v domácnosti. Víte, na co se hodí zkažený olej či majonéza?

Neplýtvejte, využijte i prošlé potraviny

Zrovna jsem na sociálních sítích narazila na pyramidový graf znázorňující ideální zodpovědné chování každého, komu záleží na šetření zdrojů a ekologii. Základ pyramidy byl označen popiskem „použij, co máš“ a po vrstvách „oprav, co máš“, „vyrob si sám“, „půjč si“, „vyměň“ a „kup použité“ dosáhla pyramida svého vrcholu s označením „kup nové“. Kupování nového by nám šlo nejlépe. Pěkné nové věcičky jsou nejen trendy, ale nabízejí také poslední technologie či nový střih i úpravu. Nevyhazujeme jen oblečení a spotřebiče, plýtváme i potravinami. Ty se ale dají některé použít i po překročení data spotřeby či v případě jejich očividného zkažení. Víte, jak použít prošlý olej, majonézu či zkyslé mléko?

Využijte zkyslé mléko

Zkyslé mléko bez dlouhého přemýšlení použijte do buchet. Nakyslá chuť ještě vypíchne sladkou chuť a rozhodně tím koláč či jiný zákusek nezkazíte. Jen si dejte pozor, zda je mléko skutečně zkyslé. Moderně upravované mléčné produkty nekysnou, ale spíše hnijí a jejich chuť je velmi podivná. Stejně tak můžete použít do pečení syrovátku, která se obvykle tvoří na jogurtech nebo vzniká při výrobě domácího sýra.

Mléko může zkysnout, ale některé výrobky se zkazí tak, že chutnají doslova odporně. Zdroj: DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com

Prošlé oleje se hodí!

Prošlé oleje ale i žluklé máslo se dají použít na promazání. Začnete panty dveří a skončíte někde u ošetření kožených vojenských bot, které nosíte na houby nebo natíráním dřevěného plotu proti hnilobě. Prošlé a žluklé mastné tekutiny mohou nepříjemně zapáchat, ale to většinou u planěk plotu, podlahy verandy nebo vrátek do zahrady nevadí.

Oleje se také dají použít na naleštění dřevěného nábytku. Ideálně naneste na hadřík malé množství teplého oleje a rozetřete po ploše nábytku.

Prošlý olej lze také použít na sprej k čištění nábytku. Do manuálního rozprašovače smíchejte 60 ml oleje se 4 lžicemi bílého octa a 2 lžičkami citrónové šťávy.

Rostlinné oleje se rychle kazí, pokud jsou otevřené a vystavené vysokým teplotám či slunci. Zdroj: Alexander Prokopenko / Shutterstock.com

Překvapivé použití prošlé majonézy

Majonéza svým využití překvapí. Funguje totiž dobře jako leštidlo na nerez! Chcete-li tedy krásné lesklé nerezové povrchy, vyzbrojte se majonézou a může být klidně i prošlá.

Domácí majonéza se rychle kazí. Můžete ji ale použít například na leštění nerezových povrchů. Zdroj: Yulia Furman / Shutterstock.com

Zdroje:https://living.iprima.cz, https://bydleni.instory.cz