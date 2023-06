Většina žen prošlou kosmetiku vyhazuje. Dělají chybu. Ještě se dá skvěle využít

Koupíte si nový krém, na starý zapomenete a po čase objevíte, jenže už je dávno po expiraci. Co s ním? Nevyhazujte jej! Ostatně ani jinou prošlou kosmetiku. Na pokožku ji sice už nepoužijete, ale poslouží vám jinak. Pojďte se podívat, jak!

Zná to asi každá žena. Šuplík s kosmetikou je napěchovaný k prasknutí a úplně vespod se najde spousta pokladů. Bohužel je nahradily nové kousky a na ty staré se zapomnělo. Expiraci už mají dávno za sebou a dost možná máte pocit, že patří do koše. Nevyhazujte je! Mohly by se vám ještě hodit.

Nechtěné loučení

Kosmetická skřínka je na tom podobně jako šatník. Občas se tam najdou kousky, které už léta nikdo neměl na sobě, ale ne a ne je vyhodit. Jak udržovat pořádek a efektivně protřídit kosmetiku?

Podívejte se na video:

Vytříděné kousky nemusíte hned vyhazovat. Některé z nich vám budou ještě velmi užitečnými pomocníky.

Lak nejen na nehty

Narazili jste na lahvičku prošlého průhledného laku na nehty? Možná vás zachrání ze šlamastiky se silonkami. Představte si, že chvátáte ráno do práce, natahujete silonky a objevíte dírku, jenže náhradní nemáte. Lakem na nehty dírku zacelíte a hlavně zabráníte tomu, aby se oko celé spustilo. Vezměte lak na nehty (bezbarvý) a naneste malou vrstvičku na začátek a konec oka a problém je vyřešen. Pokud silonky nosíte často, možná se vám vyplatí bezbarvého pomocníka nosit jako první pomoc v kabelce. Lak na nehty dobře využijete i v domácnosti. Použijte jej k ošetření nábytku, dokáže zatočit se škrábanci na leštěném nábytku.

Lak na nehty vás zachrání, když se vám bude klubat oko na punčoše. Zdroj: Robert Przybysz / Shutterstock.com

Lak na vlasy a psí chlupy

U silonek ještě chvilku zůstaneme. Pokud nemáte k dispozici lak na nehty, aplikujte na trhlinku trochu laku na vlasy. Bude mít podobný efekt jako lak na nehty.

Vlasová kosmetika vám vytrhne trn z paty i v případě, že se vám šaty nebo sukně budou neustále lepit na silonky. Naneste trochu laku na vlasy na sukni a je po problému.

Lak na vlasy může posloužit i jako první pomoc v případě, že máte doma chlupáče, berete na sebe tmavé oblečení, jenže váleček na chlupy není k nalezení. Vezměte do ruky čistý ručník nebo utěrku, postříkejte ji lakem na vlasy a přikládejte opakovaně na kus oblečení. Lak by měl na sebe zvířecí chlupy nachytat.

Nevyhovuje vám šampon? Nevadí, použijte jej jako prací prostředek. Zdroj: lunopark/Shutterstock.com

Nevyhovující, nebo zapomenuté?

Našli jste zapomenutý krém? Využijte jeho zvláčňujících a pěsticích účinků jinak. Ošetřete jím kožené věci jako jsou kabelky, peněženky, ale i boty. Šamponům většinou datum spotřeby neprojde, ale velmi lehce se stane, že si s nadšením pořídíte nový kousek, jenže vašim vlasům nevyhovuje.

Není nutné se jej hned zbavovat a litovat utracených peněz. Využijte jej jako jemný prací prostředek. Díky změkčovacím složkám bude naprosto ideální pro jemné prádlo, které potřebujete rychle přemáchnout v ruce. Hodí se na krajkové spodní prádlo, nebo vám poslouží jako odstraňovač nečistot a skvrn. Potřete jím špinavé místo, nechte působit, pak vyperte, jak jste zvyklí.

Zdroje: www.youtube.com, www.blesk.cz