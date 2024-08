Pasta na zuby je skvělý vynález, který rozhodně neslouží jen k perfektnímu vyčištění vašeho bělostného chrupu. Zubní pasta je perfektní prostředek, který oceníte i v domácnosti. Zkuste to!

Našli jste starou zubní pastu? Nevyhazovat!

Stalo se léto časem remodelingu koupelny nebo alespoň hloubkového úklidu, při kterém jste vytáhli ze skříně pár kostlivců a koš plný prošlé kosmetiky? Vyhodit zubní pastu nebo i jiné kosmetické potřeby se zdá být škoda, ale jsou opravdu ještě použitelné?

U zubních past bývá trvanlivost omezena přibližně na dva až tři roky. Po uplynutí této doby nebývá hygienicky závadná, nicméně její účinky jsou obvykle nižší. To platí i pro pasty, které byly už otevřené a pak někde na dně šuplíku zapomenuté. Použití se nedoporučuje a dvojnásob to platí pro pastu bez uzávěru. Taková zubní pasta ale může ještě posloužit, jen ne k čištění zubů.

Jenže jste na chatě, zubní pasta je prošlá a vy nemáte nic na čištění zubů! Poohlédněte se po těch správných ingrediencích a vyrobte si zubní pastu domácí. Jde to a v tomto příspěvku z YouTube kanálu Tantum Verde vám ukážou dokonce dva způsoby přípravy.

Zdroj: Youtube

Poradí si se skvrnami od potu i bílými teniskami

Pojďme ale zpět k prošlé pastě na zuby. Možná jste se již setkali s tím, že byla zubní pasta použitá k úklidu v domácnosti. Je to tak, dokonce se dá říct, že pasta na zuby je velmi schopným pomocníkem a v některých případech byste těžko hledali výrobek s podobně skvělými účinky.

Platí to například při čištění nejen bílých tenisek, ale také tkaniček do bot. Pastu můžete aplikovat starým a již nepoužívaným kartáčkem na zuby. Není třeba nějakého silného drhnutí, aplikujte na částečně smáčený povrch, rozetřete či vytvořte pěnu, ale nechte i krátce působit. Během několika málo minut, třeba 3 až 5, můžete pastu jemně setřít nebo omýt. Nejen, že působí do hloubky, ale výborně funguje právě na znovuobnovení bílé barvy, aniž by šlo o silné agresivní bělidlo.

Pasta se velmi hodí také na různé druhy fleků na oděvech, ale také hračkách, a to jak plastových, tak plyšových. Stačí jí jen velmi malé množství naředěné vodou, které hezky na skvrně ulpí. Po pár minutách skvrnu propláchněte čistou vodou a přesvědčte se o výsledku na vlastní oči.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Především na světlém oblečení mohou být stopy po potu velmi výrazné a těžko pratelné.

Zubní pasta proti mlžení i na zašlé šperky

Jako čistič se osvědčila pasta na zuby také v případě špinavých spár mezi obkladačkami, poměrně dobře si umí poradit i se sprchovými kouty a skly či zrcadly. Těm navíc propůjčuje také schopnost zabraňující mlžení. Proto je oblíbená nejen na zrcadla v koupelně, ale také brýle.

Zubní pasta je velmi oblíbeným pomocníkem při čištění zlatých a stříbrných šperků. Opět je ideální nanášet ji i smýt pomocí jemného kartáčku. Funguje okamžitě, i když jí můžete dát alespoň 1minutu na působení, než ji smyjete. Stejně může pasta na zuby pomoci i při čištění pochromovaných koupelnových doplňků. Po krátkém působení je vhodné pastu setřít hadříkem a hlavně chromované povrchy dobře osušit.

V neposlední řadě je fajn schovat si pastu na zuby pro případ silného znečištění rukou při práci na zahradě, ale i po čištění ryb nebo jiné nevoňavé činnosti v domácnosti. Pasta vám pomůže ruce nejen dobře umýt, ale vyčistit i špínu za nehty, a navíc pachy nejen likviduje, ale i účinně přebije příjemným mentolovým aroma.

Zdroje: tryautobrush.com, edition.cnn.com