Nevyhazujte sáčky proti vlhkosti: Silikagel zachrání utopený mobil a suší plavky

Sáčky proti vlhkosti najdete v každé krabici s novými botami či elektronikou. Víte, jak je můžete ještě dále využít? Mají totiž skvělou vlastnost a spolehlivě pohlcují vlhkost.

Tajemství silikagelu

Nejčastěji se silikagel používá ve formě kuliček nebo drobných zrnek, které nasáknutím tekutiny zvětšují svůj objem. Není škodlivý ani jedovatý a bývá zabalen do prodyšných sáčků. Výborně dokáže snížit vlhkost až o 40 % a koupit ho můžete v každém hobby marketu nebo on-line na internetu. Možná znáte i větší silikagelové kuličky, které se používají například k dekoraci. Jak a k čemu můžete absorpční sáčky využít?

Jestliže máte silikagelu větší množství, vysypte jej do misky a mobil vložte do kuliček. Zdroj: shutterstock.com

Mokrý mobil

Zmokl vám mobil nebo snad upadl do louže, nebo vám ho postříkaly děti u vody? Nejprve ho v každém případě osušte, sundejte kryty, vytáhněte karty a rozeberte jej na jednotlivé části, jak jen to půjde. Odsajte jemným hadříkem či papírovým kapesníkem opatrně co největší množství vody. Poté jednotlivé kusy vložte do pytlíku společně se silikagelem, který spolehlivě vytáhne veškerou vlhkost. Gel pravidelně vyměňujte, účinek bude efektivnější. Jestliže máte silikagelu větší množství, vysypte jej do misky a mobil vložte do kuliček. Obě metody můžete využít i při záchraně ostatní elektroniky.

Plavky budou dříve suché

Chcete se ještě před odjezdem z dovolené vykoupat naposledy v moři? Přibalte k mokrým plavkám sáčky se silikagelem a než dorazíte domů, máte je v suchu a bez případné plísně. Stejně tak můžete tuto metodu použít, když jdete domů z koupáku nebo bazénu. Ušetříte od navlhčení ostatní věci uložené v tašce a nedočkáte se ani žádného nepříjemného zápachu.

Chraňte si na cestách kosmetiku

Každá žena si s sebou většinou všude vozí alespoň základní kosmetickou výbavu. Přihoďte si k ní do taštičky pár sáčků silikagelových kuliček. Nasají veškerou vlhkost ze štětců a ochrání odličovací tampony i pudry a suché stíny. Stejně tak cestovní kartáček na zuby a vatové tyčinky.

Už nikdy zapáchající obuv

Stále hledáte trik a způsob, jak se zbavit zápachu z bot po celodenním nošení nebo po tréninku ve fitku? Opět využijte sílu absorpčních pytlíčků! Vložte do každé boty po jednom a máte vyhráno.

Sportovní taška nemusí mít odér potu

Stejným způsobem si můžete ochránit sportovní tašku od propoceného prádla a oblečení. Pytlíček naplněný granulemi silikagelu s přehledem pohltí veškeré nelibé vůně a také vlhkost.

Použijte silikagel doma jako osvěžovač vzduchu

Vysypte kuličky silikagelu do skleničky s víčkem a postříkejte je svým oblíbeným parfémem nebo vonným olejem. Nádobu uzavřete, kuličky budou nasávat dodanou vonnou složku. Druhý den je nasypte do otevřené misky, vůně se bude samovolně uvolňovat do prostoru. Takto připravené kuličky můžete nasypat i do prodyšného plátěného pytlíčku a používat jako osvěžovač vzduchu ve skříni, v šuplících s prádlem nebo i v autě.

Kuličky můžete nasypat i do prodyšného plátěného pytlíčku a používat jako osvěžovač vzduchu ve skříni, v šuplících s prádlem nebo i v autě. Zdroj: shutterstock.com

Nářadí bez rezu

Máte rádi nářadí v pořádku a v dobrém stavu? Nenechte ho ohrozit pozvolnou korozí. Pomohou vám k tomu opět sáčky se silikagelem. Dejte je do blízkosti kleští, šroubováků, hřebíků, matiček a všech kovových nástrojů. Nic je neohrozí a budou v bezpečí před jakoukoliv nepříjemnou vlhkostí.

Zdroje: www.primanapady.cz, www.babinet.cz, www.hobby.magazinplus.cz