Nezbavujte se zbytečně sáčků proti vlhkosti! Silikagel má totiž díky svým prospěšným vlastnostem ještě další pestré využití.

Sáčky proti vlhkosti neboli tzv. silikagel si většinou domů přinesete v balíčku s novou elektronikou, ale i s obuví. Nejčastěji bývá ve formě drobných kuliček nebo zrnek, které pohlcují okolní vlhkost a dokáží ji snížit až o 40 %. Jak a k čemu můžete doma absorpční sáčky ještě využít?

Pomocník do spíže

Pokud chcete před nebezpečným zvlhnutím ochránit některé potraviny, nalepte například sáčky se silikagelem na vnitřní stranu vík dóz. Jedná se o perfektní ochranu rýže, luštěnin, mouky, strouhanky a cereálií. Stejně tak ochrání semínka a ořechy, které mají sklon plesnivět.

Likvidátor zápachu

Patříte mezi aktivní sportovce? Pokud nechcete vaši sportovní tašku vystavit pozdějšímu nepříjemnému odéru od zpoceného oblečení, hoďte do ní 1 až 2 sáčky se silikagelem. Dokonale pohltí nejenom vlhkost, ale i nelibý pach. Tento trik lze využít i pro záchranu bot. Jednoduše do nich absorpční sáčky vložte.

close info jakkrit pimpru / Shutterstock zoom_in Silikagel můžete také použít jako osvěžovač vzduchu.

Osvěžovač vzduchu

Silikagel můžete také použít jako osvěžovač vzduchu. Vysypte kuličky do sklenky, ovoňte je oblíbeným parfémem nebo vonným olejem a nádobu uzavřete. Následný den je nasypte do otevřené misky a vůně se bude samovolně uvolňovat do interiéru. Voňavý silikagel lze také nasypat do prodyšného plátěného pytlíčku, který můžete vložit do prádelníku, anebo ho využít i v autě.

Mokrý mobil a elektronika

Stala se vám nehoda s mobilem a spadl vám do vody? Jakmile ho řádně osušíte, sejměte kryty, vytáhněte karty a rozeberte jej na jednotlivé části. Papírovým kapesníkem ještě opatrně odsajte případnou vodu a pak jednotlivé kusy vložte do sáčku společně se silikagelem. Pokud chcete, aby byl výsledek efektivnější, pravidelně silikagel vyměňujte. Jestliže máte tohoto materiálu větší množství, nasypte jej do misky a celý mobil do něj vložte. Oba způsoby lze využít i při záchraně další elektroniky.

close info shutterstock.com zoom_in Jestliže máte silikagelu větší množství, vysypte jej do misky a mobil vložte do kuliček.

Ochrana před rezem

Silikagel vám také ochrání kovové předměty. Pokud je chcete ochránit před případnou korozí, skladujte je v sáčku společně s absorpčními kuličkami. Budou tak v bezpečí před následky jakékoliv vlhkosti a nepříjemné reakce.

Cestovní kosmetika

Chcete ochránit svou cestovní kosmetickou výbavu? Vložte si do taštičky i sáčky se silikagelem. Díky nim zmizí případná vlhkost z používaných štětců, tamponků, pudrů i suchých stínů. V bezpečí zůstane i váš zubní kartáček nebo vatové tyčinky.

