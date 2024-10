Podzim je tu, venku již začíná být zima a už jsou nutností i kabáty. A na podzim se často kupují dýně. Jejich slupky však nemusíte vyhazovat. Podívejte se, jak je můžete doma využít.

Podzim je tu. Změna počasí i ročního období je naprosto očividná, jelikož lidé už začínají nosit kabáty, je chladno a často i zaprší. A čeho je podzim symbolem? Ano, dušiček, halloweenu, a tudíž i dýní. Dýni na podzim pořídíte prakticky kdekoliv, je totiž jejich sezóna.

Ať už si ji koupíte na to, abyste z ní vyřezali strašidelný obličej, nebo abyste z ní vařili, minimálně jednou se ve vaší domácnosti ocitne. A můžete ji využít naprosto celou, ano, dokonce i slupky. Podívejte se, jak můžete využít slupky z dýně, pokud je nechcete vyhodit.

Youtube video, jak využít dýňové slupky, najdete na kanále Ste. Anne's Spa:

Zdroj: Youtube

Slupky z dýně v zahradě

Pokud nevíte, co s dýňovými slupkami, nevyhazujte je. Mohly by se vám totiž náramně hodit. Využití pro ně najdete například na zahradě. První možností je dát dýňové slupky do kompostu.

Tam se totiž rychle rozpadnou a přemění se v hnojivo, které je bohaté na draslík a hořčík. Stačí jen, když slupky zbavíte přebytečných semínek, a poté je nakrájíte na menší kousky, tím se totiž jejich přeměna v kompost ještě urychlí.

close info Rimma Bondarenko / Shutterstock.com zoom_in Slupky z dýně můžete využít například v zahradě, jelikož vašim rostlinám dají potřebné živiny.

Pokud je nechcete házet do kompostu, druhou možností je, že je dáte přímo do půdy k vašim rostlinkám. Jak již bylo zmíněno, dýňové slupky dodají rostlinám velice cenné živiny. Proto je můžete umýt, nakrájet, a následně je umístit do půdy kolem rostlin.

Rozkladem se ze slupek uvolní živiny, a také zlepší provzdušnění půdy a podpoří růst rostlin. A to není všechno, existuje ještě jedna výhoda slupek v půdě. Tou je, že když slupky umístíte k základně rostlin, zbavíte se škůdců, jelikož hořká sloučenina obsažená v dýňových slupkách je odpuzuje.

Slupky z dýně v kuchyni

A pokud nemáte zahradu, můžete dýňové slupky využít například v kuchyni. Z celé dýně včetně slupky totiž můžete udělat naprosto fantastickou polévku. Když dýňovou polévku uvaříte i se slupkou, jedinou výhodou není, že minimalizujete odpad.

Ve slupce se totiž skrývá vláknina, bílkoviny a minerály, které jsou vašemu tělu velice prospěšné. A pomocí pražení se slupka změkčí a nebude tak drsná, takže se během mixování perfektně zapojí ke zbytku a zpracuje se do polévky.

close info Goiipic / Shutterstock zoom_in Z celé dýně, včetně slupek, je možné připravit polévku.

Poslední možností, jak můžete slupky z dýně využít, je udělat si lahodné dýňové muffiny. I to je velice jednoduché. Stačí dýni upéct i se slupkou, a následně ji nakrájet na malé kousky. Pak už ji jen rozmixujte za pomoci kuchyňského robota, než vám vznikne hladká směs. Tím se vám vytvoří pyré, do kterého následně přidáte mouku, cukr, vajíčka a koření. Tím vytvoříte naprosto delikátní těsto na sladké dýňové muffiny.

Zdroje: www.apetitonline.cz, tastingtable.com