Vysloužilý koberec, který už nechcete mít v pokoji, vyvolává doslova nerudovskou otázku: Kam s ním? Jestliže jej ještě nechcete definitivně vyhodit, máte stále hned několik možností, jak s ním naložit a využít jej na jiném místě a možná i pro jiné účely. Pojďme se na některé z nich podívat.

Po mnoha a mnoha letech, kdy koberec sloužil v interiéru, už často nesplňuje estetické požadavky, je prošlapaný, není možné jej dokonale vyčistit, a co si budeme nalhávat, také móda je už dávno někde docela jinde.

A tak přijde čas na změnu. Ani v té chvíli ale koberec stále ještě nemusí putovat do sběrného dvora, můžete jej využít na zahradě, v dílně nebo třeba v chovu domácích mazlíčků.

Nastříhejte si rohožky

Jednou z možností, jak využít starý koberec, je jeho rozdělení na menší části, které poslouží jako jednoduché a vkusné rohožky ke dveřím, případně na zahradu k otření největších nečistot před tím, než vkročíte na upravený dvorek.

Taková rohožka se hodí také v garáži, abyste si mohli očistit nohy před nastoupením do čistě uklizeného auta. Ti, kteří milují pořádek i v této části domu, jistě ocení možnost parkování na kusu koberce zahradní techniky, která tak nenadělá nepořádek ve chvíli, kdy zaschlé kusy zeminy odpadnou na zem. V takovém případě pak bude stačit vynést kousek koberce ven a vyklepat jej.

Radost pro zvířata

Víc než dobrou službu udělá starý koberec vašim zvířatům, zvlášť když na sebe naskládáte hned několik vrstev. Na verandě, na zápraží nebo třeba i na chodbě bude váš čtyřnohý miláček odpočívat v pohodlí a teple.

Jen pozor na jeden častý omyl – není vhodné dávat takovýto materiál psům do boudy. Jakmile totiž v chladných dnech navlhne, nenabídne zvířeti kýžené zahřátí, ale jen chlad, a pokud začne mrznout, tak dokonce ledovou podložku.

Do boudy vždy patří přírodní materiál jako je sláma, případně nenasákavé podložky (polystyren a podobně). Na místech, kde můžete stav koberce pravidelně kontrolovat, případně nehrozí jeho nevlhnutí, se výborně hodí.

Starý koberec nemusíte hned vyhazovat.

Záchrana v blátě a ve sněhu

Staré koberce rádi využijí také motoristé, kteří je buď mohou využít při drobných opravách auta, případně jim mohou pomoci ve svízelné situaci. Jak? Bude stačit, když si z vysloužilé podlahové krytiny odříznete pruhy o něco širší, než jsou pneumatiky, a ty si uložíte do kufru auta.

Nezaberou mnoho místa a ve chvíli, kdy se kola “zahrabou” do sněhu nebo jiného složitého povrchu, nebude nic jednoduššího, než je podložit kouskem koberce a bez problémů se vydat na další cestu.

Aby spotřebiče nerušily sousedy

A nakonec ještě jedna drobná bonusová rada. Možná vám také pračka trochu cestuje po koupelně. Bude to patrně špatným vycentrováním, ale to je na dlouhé řešení a navíc je možné, že je zkrátka jedna nožička o pár milimetrů kratší. V té chvíli ale může všechno zachránit malý kousek koberce, na který pračku postavíte. Stejně to funguje samozřejmě i s dalšími spotřebiči, jako je lednice a podobně. Kromě toho, že se přestanou klepat, vám poděkují také sousedé, kteří bydlí o patro níž. Odstřeďování prádla, jeho sušení, nebo mytí nádobí, je bude od té chvíle obtěžovat mnohem méně. Tak nebyla by škoda starý koberec jen tak bez dalšího užitku celý vyhodit?

