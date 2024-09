Staré a prázdné plechovky nemusí končit jen v odpadcích! Dejte jim ještě novou šanci a proměňte je v zajímavé a užitečné věci. Jak je můžete využít nejen na zahradě, ale i v interiéru?

Staré plechovky od konzerv, zeleniny nebo nápojů vám mohou ještě udělat dobrou službu. S trochou fantazie a šikovnosti z nich můžete vytvořit originální a praktické předměty, které nejenže příjemným způsobem oživí váš osobní prostor, ale ještě se u jejich přípravy bezvadně zabavíte. Určitě tuto činnost ocení i malé děti. Co lze se starých plechovek zhotovit?

Jak udělat zajímavé DIY dekorace do bytu ze starých plechovek od kompotů? Podívejte na toto YouTube video na kanálu DIY by KreativníTechniky:

Proč recyklovat plechovky

Recyklací se budete podílet na šetření přírodních zdrojů a snížíte množství vznikajícího odpadu. Stejně ušetříte finance, které byste vydali za podobnou věc, ovšem novou a koupenou. Vlastnoručně vyrobené předměty jsou většinou originální a jedná se o unikátní kousky.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Skvělou variantou přeměny plechovek jsou květináče.

Květináče

Plechovku důkladně očistěte a odstraňte nebo zahlaďte pomocí pilníku nebo brusného papíru případné ostré hrany. Na dno udělejte pomocí kladívka a hřebíku několik otvorů pro odtok vody. Pak plechovku natřete barvou, polepte lepicími papíry, nebo odekorujte předměty pomocí tavné pistole. Z více plechovek různé velikosti si můžete vytvořit originální květináčovou stěnu nebo věž.

Svícny

Stejně jako v předchozím případě nejprve plechovku očistěte a odstraňte ostrá místa. Pak je na vás, jestli necháte nádobu v původním designu, anebo její povrch upravíte dle své fantazie. Nakonec na dno připevněte pomocí pár kapek roztaveného vosku svíčku a máte hotovo. Když použijete více plechovek, můžete si z nich zkomponovat velký svícen.

Společenská hra

Začněte opět povrchovou úpravou plechovek, abyste se při jejich používání později nezranili. Opět je můžete nechat v surové podobě, anebo je potřít barvou či pomalovat. Podle toho, kolik plechovek máte, vystavějte z nich pravidelnou pyramidu, do které se budete později strefovat míčkem.

Plechová zvonkohra

Milujete zvuky zvonkohry ve větru vaší zahrady? Zužitkujte staré plechovky k tzv. „konzervohře“. Budete potřebovat minimálně 2 kusy plechovek, které do sebe velikostí pasují. Udělejte do obou uprostřed dna otvor, protáhněte šňůrku nebo drátek a přidělejte na ní starou lžíci. Plechovky můžete zajímavě polepit a natřít, nebo do nich vytepat originální ornamenty. Pak už jen stačí věcičku zavěsit na zahradu do volného prostoru.

close info Shutterstock zoom_in Jednoduché svícny z plechovek třeba od tuňáka slibují parádu zadarmo.

Krmítko pro ptáky

Z obyčejné plechovky můžete vytvořit i originální krmítko. V tomto případě použijte větší plechovku a odstraňte nejen horní víčko, ale i dno. Provlečte drátek nebo silnější provázek a pověste krmítko na větev stromu v zahradě a naplňte semínky. Povrch plechovky lze opět odekorovat, můžete ho například oblepit omotaným lanem nebo klacíky.

