Naše babičky děravé ponožky nevyhazovaly, uměly je skvěle využít. Jak?

Zbývají vám doma staré ponožky, které jsou nespárované či děravé? Nezbavujte se jich. Poradíme vám, jak je ještě skvěle využijete po vzoru našich babiček.

Když doslouží staré ponožky, anebo snad nejsou do páru, není to moment, kdy je musíte vyhodit do odpadkového koše. Lze je totiž využít k mnoha dalším činnostem. Jak tedy můžete ponožky recyklovat? Máme pro vás hned několik zajímavých tipů.

Hračky pro domácí mazlíčky

Pokud máte doma psa či kočku, můžete jim ze starých ponožek jednoduše vyrobit hračku na hraní. Stačí vám k tomu jen fantazie, jehla s nití a možná případné vycpávky. Ostatně ty lze vyrobit opět z vyřazených ponožek.

Obklad na bolavá místa

Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo ledovými gely a přiložit na postižené místo.

Ponožka jako obal

Starou ponožku lze použít i jako praktický obal. Například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ponožky si můžete všelijak vyzdobit a odekorovat. Stejně tak můžete zajímavě dekorovanou ponožkou obalit kelímek na kancelářské potřeby. Pokud chcete v bezpečí uchovat sklo při převozu, navlečte jednotlivé kusy do lichých ponožek, ochrání je nejen před poškozením, ale i před případnými nečistotami.

Využijte ponožky k úklidu

Ušetřete za některé prostředky potřebné k úklidu domácnosti. Staré ponožky se hodí například na vytírání podlahy. Stačí je navléci na mop či koště a máte výbornou náhradu hadru. Když si ponožku navlečete na ruku, máte hned výborný a praktický leštící prostředek na nábytek. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzií a dalších předmětů v domácnosti.

Ochraňte podlahu či koberce

Chcete se ochránit vytlačeným místům i v místech, kam není na první pohled vidět? Navlečte na nohy nábytku staré ponožky a máte vystaráno! Tam, kde je na nohy vidět, ponožku odstřihněte tak, aby nebyla vidět, ale chránila podlahu. V tomto případě využijete teplé a silné ponožky.

Ponožka jako lapač pachů

Ze staré ponožky si s přehledem můžete vyrobit i lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru a případného zápachu zatuchliny.

